وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة

ونعى الفنان مغنية الراحلة بكلمات مؤثرة، متوجهاً إلى صديقه الصباح وعائلته قائلاً: "تعازينا للصديق الأستاذ صادق الصباح، أعجز عن التعبير بالكلمات عن حزني لرحيل زوجتك السيدة رنا "، متمنياً لها ولعائلتها الصبر والقوة في هذا المصاب.

كما قدمت الفنانة سيرين عبدالنور تعازيها للمنتج صادق الصباح، وكتبت: "أحر التعازي للأستاذ صادق الصباح بوفاة رفيقة دربه السيدة رنا الزين، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم عائلتها الصبر والسلوان".

بدوره، عبّر الفنان تيم حسن عن حزنه لرحيل الراحلة، وكتب: "رحم الله السيدة رنا الزين برحمته الواسعة وأسكنها الجنة"، مقدماً تعازيه إلى صادق الصباح وأبنائه أنور ولمى وميرنا، سائلاً الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.

أما الفنان قصي خولي، فشارك رسالة تعزية عبر حسابه، قال فيها: "خالص التعازي والمواساة للأستاذ المنتج صادق الصباح ولأبنائه الأعزاء أنور ولمى وميرنا ولعموم عائلة الصباح الكريمة برحيل السيدة رنا الزين"، داعياً لها بالرحمة وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر.

كما نعت المخرجة رشا شربتجي الراحلة، وكتبت: "كل العزاء للمنتج صادق الصباح بوفاة زوجته رنا.. الرحمة لروحها وكل الصبر للأستاذ صادق وعائلته".

وتوالت رسائل المواساة من الوسط الفني لعائلة الصباح، وسط دعوات للراحلة بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والثبات.