أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة
وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة
A-
A+

وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة

فن و منوعات

2026-09-30 | 07:21
وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة زوجة صادق الصباح تحزن النجوم.. قصي خولي وتيم حسن وسيرين عبدالنور وغيرهم ينعون الراحلة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة رنا محمد سعيد الزين، زوجة المنتج اللبناني صادق الصباح، حيث سارع عدد من النجوم إلى تقديم التعازي ومواساة العائلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى الفنان باسم مغنية الراحلة بكلمات مؤثرة، متوجهاً إلى صديقه صادق الصباح وعائلته قائلاً: "تعازينا الحارة للصديق العزيز الأستاذ صادق الصباح، أعجز عن التعبير بالكلمات عن حزني لرحيل زوجتك السيدة رنا الزين"، متمنياً لها الرحمة ولعائلتها الصبر والقوة في هذا المصاب.

كما قدمت الفنانة سيرين عبدالنور تعازيها للمنتج صادق الصباح، وكتبت: "أحر التعازي للأستاذ صادق الصباح بوفاة رفيقة دربه السيدة رنا الزين، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم عائلتها الصبر والسلوان".

بدوره، عبّر الفنان تيم حسن عن حزنه لرحيل الراحلة، وكتب: "رحم الله السيدة رنا الزين برحمته الواسعة وأسكنها الجنة"، مقدماً تعازيه إلى صادق الصباح وأبنائه أنور ولمى وميرنا، سائلاً الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.

أما الفنان قصي خولي، فشارك رسالة تعزية عبر حسابه، قال فيها: "خالص التعازي والمواساة للأستاذ المنتج صادق الصباح ولأبنائه الأعزاء أنور ولمى وميرنا ولعموم عائلة الصباح الكريمة برحيل السيدة رنا الزين"، داعياً لها بالرحمة وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر.

كما نعت المخرجة رشا شربتجي الراحلة، وكتبت: "كل العزاء للمنتج صادق الصباح بوفاة زوجته رنا.. الرحمة لروحها وكل الصبر للأستاذ صادق وعائلته".

وتوالت رسائل المواساة من الوسط الفني لعائلة الصباح، وسط دعوات للراحلة بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والثبات.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

بعد التحقيق مع المشاهير في تركيا.. نتائج صادمة لتحاليل أفرا ساراتش أوغلو وأراس بولوت إينيملي
09:18

بعد التحقيق مع المشاهير في تركيا.. نتائج صادمة لتحاليل أفرا ساراتش أوغلو وأراس بولوت إينيملي

ظهرت نتائج فحوصات المخدرات الخاصة بالممثلين التركيين أفرا ساراتش أوغلو وأراس بولوت إينيملي، ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن قضية المخدرات التي شملت عدداً من المشاهير.

09:18

بعد التحقيق مع المشاهير في تركيا.. نتائج صادمة لتحاليل أفرا ساراتش أوغلو وأراس بولوت إينيملي

ظهرت نتائج فحوصات المخدرات الخاصة بالممثلين التركيين أفرا ساراتش أوغلو وأراس بولوت إينيملي، ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن قضية المخدرات التي شملت عدداً من المشاهير.

سبب وفاة السيدة رنا الزين زوجة المنتج صادق الصباح
08:43

سبب وفاة السيدة رنا الزين زوجة المنتج صادق الصباح

بعد حالة الحزن التي خيّمت على الوسطين الفني والإنتاجي عقب الإعلان عن وفاة السيدة رنا الزين زوجة المنتج اللبناني صادق الصباح، كشفت مصادر خاصة لقناة الجديد أن الراحلة كانت تعاني من مرض السرطان، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة المرض أو فترة معاناتها.

08:43

سبب وفاة السيدة رنا الزين زوجة المنتج صادق الصباح

بعد حالة الحزن التي خيّمت على الوسطين الفني والإنتاجي عقب الإعلان عن وفاة السيدة رنا الزين زوجة المنتج اللبناني صادق الصباح، كشفت مصادر خاصة لقناة الجديد أن الراحلة كانت تعاني من مرض السرطان، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة المرض أو فترة معاناتها.

بعد ولادة توأمتيها.. الأميرة إيمان تعود للظهور الرسمي برفقة الملكة رانيا
07:57

بعد ولادة توأمتيها.. الأميرة إيمان تعود للظهور الرسمي برفقة الملكة رانيا

عادت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني إلى الظهور في المناسبات الرسمية للمرة الأولى بعد ولادة توأمتيها، حيث رافقت والدتها الملكة رانيا العبدالله خلال افتتاح النسخة الرابعة من أسبوع عمّان للتصميم في العاصمة الأردنية.

07:57

بعد ولادة توأمتيها.. الأميرة إيمان تعود للظهور الرسمي برفقة الملكة رانيا

عادت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني إلى الظهور في المناسبات الرسمية للمرة الأولى بعد ولادة توأمتيها، حيث رافقت والدتها الملكة رانيا العبدالله خلال افتتاح النسخة الرابعة من أسبوع عمّان للتصميم في العاصمة الأردنية.

اخترنا لكم
بعد التحقيق مع المشاهير في تركيا.. نتائج صادمة لتحاليل أفرا ساراتش أوغلو وأراس بولوت إينيملي
09:18
سبب وفاة السيدة رنا الزين زوجة المنتج صادق الصباح
08:43
بعد ولادة توأمتيها.. الأميرة إيمان تعود للظهور الرسمي برفقة الملكة رانيا
07:57
مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام الـ30 برسالة مؤثرة: "ربنا يسعدك ويحقق أحلامك"
07:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026