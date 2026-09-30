مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام الـ30 برسالة مؤثرة: "ربنا يسعدك ويحقق أحلامك"

وظهر مصطفى قمر برفقة نجليه تيام وإياد خلال الاحتفال، فيما وقف تيام أمام قالب الحلوى الذي حمل الرقم "30"، وسط أجواء عائلية عكست العلاقة القوية التي تجمع أفراد الأسرة.

وحرص مصطفى قمر على رسالة خاصة لنجله في هذه المناسبة، معبّراً عن فخره به ومتمنياً له المزيد من النجاح والسعادة، وكتب: "يا ترى يا تيمو اتمنيت إيه يا ؟ ربنا يسعدك ويحقق لك كل اللي بتتمناه وأكتر، وكل سنة وأنت طيب.. وعقبال مليون سنة صحة وحسنات وسعادة ونجاح ورزق".

ولاقت رسالة الفنان المصري تفاعلاً واسعاً من المتابعين، كما حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة تيام بعيد ميلاده، بينهم الفنانة جنات والفنانة مايان السيد، إلى جانب عدد كبير من الجمهور.

ويُذكر أن تيام قمر بدأ مشواره الفني منذ طفولته، حيث ظهر إلى جانب والده في فيلم "قلب جريء" عام 2002، ثم شارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" عام 2003، قبل أن يبتعد لفترة من أجل استكمال دراسته.

وعاد تيام إلى الساحة الفنية بشكل رسمي عام 2016 من خلال مشاركته في مسلسلي "أبو البنات" و"ليالي الحلمية"، ليواصل بعدها تقديم أعمال درامية مختلفة ويثبت حضوره كممثل شاب.

أما مصطفى قمر، فيواصل نشاطه الفني من خلال أعمال غنائية ، بالتزامن مع لمشاريع سينمائية مقبلة.