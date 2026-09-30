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مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام الـ30 برسالة مؤثرة: &quot;ربنا يسعدك ويحقق أحلامك&quot;
مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام الـ30 برسالة مؤثرة: "ربنا يسعدك ويحقق أحلامك"
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مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام الـ30 برسالة مؤثرة: "ربنا يسعدك ويحقق أحلامك"

فن و منوعات

2026-09-30 | 07:55
مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام الـ30 برسالة مؤثرة: "ربنا يسعدك ويحقق أحلامك"
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Aljadeed
مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام الـ30 برسالة مؤثرة: "ربنا يسعدك ويحقق أحلامك"

احتفل الفنان المصري مصطفى قمر بعيد ميلاد نجله الفنان الشاب تيام قمر، الذي أتم عامه الثلاثين، في أجواء عائلية بسيطة داخل المنزل، حيث شارك متابعيه مجموعة من الصور التي وثّقت هذه المناسبة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر مصطفى قمر برفقة نجليه تيام وإياد خلال الاحتفال، فيما وقف تيام أمام قالب الحلوى الذي حمل الرقم "30"، وسط أجواء عائلية عكست العلاقة القوية التي تجمع أفراد الأسرة.

وحرص مصطفى قمر على توجيه رسالة خاصة لنجله في هذه المناسبة، معبّراً عن فخره به ومتمنياً له المزيد من النجاح والسعادة، وكتب: "يا ترى يا تيمو اتمنيت إيه يا حبيبي؟ ربنا يسعدك ويحقق لك كل اللي بتتمناه وأكتر، وكل سنة وأنت طيب.. وعقبال مليون سنة صحة وحسنات وسعادة ونجاح ورزق".

ولاقت رسالة الفنان المصري تفاعلاً واسعاً من المتابعين، كما حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة تيام بعيد ميلاده، بينهم الفنانة جنات والفنانة مايان السيد، إلى جانب عدد كبير من الجمهور.

ويُذكر أن تيام قمر بدأ مشواره الفني منذ طفولته، حيث ظهر إلى جانب والده في فيلم "قلب جريء" عام 2002، ثم شارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" عام 2003، قبل أن يبتعد لفترة من أجل استكمال دراسته.

وعاد تيام إلى الساحة الفنية بشكل رسمي عام 2016 من خلال مشاركته في مسلسلي "أبو البنات" و"ليالي الحلمية"، ليواصل بعدها تقديم أعمال درامية مختلفة ويثبت حضوره كممثل شاب.

أما مصطفى قمر، فيواصل نشاطه الفني من خلال أعمال غنائية جديدة، بالتزامن مع التحضير لمشاريع سينمائية مقبلة.

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