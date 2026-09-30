بعد ولادة توأمتيها.. الأميرة إيمان تعود للظهور الرسمي برفقة الملكة رانيا

وظهرت الأميرة في الصور التي نشرتها الملكة رانيا عبر حسابها على " "، خلال جولتهما بين أروقة الذي أقيم في هنجر رأس ، بعد نحو شهر ونصف على استقبالها وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس توأمتيهما.

وشاركت الأميرة إيمان والدتها في افتتاح الفعاليات، التي شهدت حضور عدد من أفراد العائلة المالكة والضيوف، حيث اطلعت الملكة رانيا على مجموعة من الأعمال والتصاميم المشاركة في الحدث.

واختارت الأميرة إيمان إطلالة رسمية هادئة باللون البني، فيما ظهرت الملكة رانيا بإطلالة سوداء أنيقة جمعت بين البساطة والفخامة.

ويأتي هذا الظهور بعد إعلان الديوان الملكي الهاشمي في أغسطس الماضي ولادة توأمتين للأميرة إيمان وزوجها، قبل أن تكشف الملكة رانيا لاحقاً عن اسمي الحفيدتين ورانيا.

وكانت الأميرة إيمان وزوجها قد استقبلا طفلتهما الأولى أمينة في فبراير 2025، بعد زواجهما في مارس 2023، لتصبح العائلة أمام مناسبة مع ولادة التوأمتين.

وسبق ظهور الأميرة إيمان الرسمي مشاركتها في احتفال عائلي بعيد ميلادها، حيث ظهرت برفقة زوجها ووالدها الملك عبدالله الثاني خلال مناسبة خاصة في عمّان.

ويُذكر أن أسبوع عمّان للتصميم عاد هذا العام بعد غياب استمر سبع سنوات، تحت شعار "تراكمات"، بمشاركة أكثر من 220 مصمماً ومبتكراً من والمنطقة والعالم، عبر مجموعة من المعارض والورش والفعاليات التي تستكشف تأثير الزمن والمكان والذاكرة على عالم التصميم.