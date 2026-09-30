سبب وفاة السيدة رنا الزين زوجة المنتج صادق الصباح

بعد الحزن التي خيّمت على الوسطين الفني والإنتاجي عقب الإعلان عن وفاة السيدة رنا الزين زوجة المنتج اللبناني الصباح، كشفت مصادر خاصة لقناة الجديد أن الراحلة كانت تعاني من مرض السرطان، من دون تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة المرض أو فترة معاناتها.



وكان خبر رحيل رنا الزين قد شكّل صدمة لعائلة الصباح والمقربين منها، وسط موجة من رسائل التعزية التي عبّر من خلالها عدد من الفنانين والنجوم عن حزنهم، مستذكرين حضورها ودورها إلى جانب زوجها وعائلتها.

ونعى الفنان مغنية الراحلة بكلمات مؤثرة، متوجهاً برسالة تعزية إلى صديقه المنتج الصباح، قائلاً: "تعازينا الحارة للصديق العزيز الأستاذ صادق الصباح، أعجز عن التعبير بالكلمات عن حزني لرحيل زوجتك السيدة رنا الزين"، متمنياً لها الرحمة ولعائلتها الصبر والقوة في هذا المصاب الأليم.

كما قدّمت الفنانة سيرين عبد النور تعازيها للمنتج صادق الصباح، وكتبت عبر حساباتها: "أحر التعازي للأستاذ صادق الصباح بوفاة رفيقة دربه السيدة رنا الزين، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم عائلتها الصبر والسلوان".

بدوره، عبّر الفنان تيم حسن عن حزنه لرحيل الراحلة، وكتب رسالة نعى فيها رنا الزين، متقدماً بالتعازي إلى صادق الصباح وأبنائه أنور ولمى وميرنا، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يمنح عائلتها الصبر والسلوان.

أما الفنان قصي خولي، فشارك رسالة تعزية عبّر فيها عن مواساته لعائلة الصباح، قائلاً: "خالص التعازي والمواساة للأستاذ المنتج صادق الصباح ولأبنائه الأعزاء أنور ولمى وميرنا ولعموم عائلة الصباح الكريمة برحيل السيدة رنا الزين"، متمنياً لها الرحمة ولأهلها ومحبيها الصبر.

كذلك نعت المخرجة رشا شربتجي الراحلة، وكتبت: "كل العزاء للمنتج صادق الصباح بوفاة زوجته رنا.. الرحمة لروحها وكل الصبر للأستاذ صادق وعائلته".

وتأتي هذه التعازي لتعبّر عن مكانة رنا الزين بين محيطها، بعدما شكّلت طوال سنوات شريكة حياة وداعمة للمنتج صادق الصباح، الذي يُعد من أبرز الأسماء في مجال الإنتاج الدرامي .