بعد التحقيق مع المشاهير في تركيا.. نتائج صادمة لتحاليل أفرا ساراتش أوغلو وأراس بولوت إينيملي

وبحسب التقارير ، أظهرت تحاليل الطب الشرعي وجود مادة الكوكايين في عينة شعر أفرا ساراتش ، بينما جاءت نتيجة فحص بولوت إينيملي سلبية.

وكان اسما النجمين قد وردا ضمن قائمة المشاهير الذين خضعوا للفحوصات والإجراءات القانونية، بعد حملة التحقيقات التي شملت عدداً من الأسماء في الوسطين الفني والرياضي خلال الفترة الماضية.

وكانت أفرا ساراتش أوغلو قد أكدت، بعد ورود اسمها في القضية، أنها كانت خارج في رحلة عمل مقررة مسبقاً، مشيرة إلى أنها ستعود للإدلاء بإفادتها والتعاون مع الجهات المختصة. وبعد عودتها، خضعت للفحوصات والإجراءات اللازمة قبل إطلاق سراحها.

أما أراس بولوت إينيملي، فقد خضع بدوره لتحاليل والبول وعينة الشعر ضمن التحقيق، قبل أن يتم الإفراج عنه، لتظهر لاحقاً نتيجة فحصه سلبية.

وتستمر التحقيقات في القضية التي تضم عدداً من الأسماء المعروفة، فيما لا تعد نتائج الفحوصات وحدها قراراً قضائياً نهائياً، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.