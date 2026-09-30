تقديم موعد الإفراج عن شون ديدي كومبس.. متى سيغادر السجن؟

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب السجون الفيدرالي
الأميركي، من المقرر حاليًا الإفراج عن ديدي في 21 كانون الثاني/يناير
2028، بعدما كان الموعد المسجل سابقًا يشير إلى 5 شباط/فبراير من العام نفسه.
ويعني التعديل الجديد أن موعد خروجه أصبح متقدمًا بنحو أسبوعين، إلا أن التاريخ الحالي يبقى موعدًا تقديريًا، وقد يخضع للتغيير وفق الإجراءات المعتمدة في النظام الفيدرالي.
ويتم تحديد مواعيد الإفراج في السجون الفيدرالية بناءً على عوامل عدة، أبرزها المدة التي تم احتسابها من العقوبة، إضافة إلى أرصدة الوقت المكتسبة التي يحصل عليها السجناء وفق شروط محددة، مثل المشاركة في برامج وأنشطة معتمدة داخل السجن.