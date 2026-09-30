تقديم موعد الإفراج عن شون ديدي كومبس.. متى سيغادر السجن؟

عاد موعد الإفراج عن مغني الراب الأميركي إلى الواجهة، بعد تحديث جديد طرأ على تاريخ خروجه المتوقع من السجن ، في ظل التغييرات التي شهدها الموعد خلال الفترة الماضية نتيجة احتساب المدة التي أمضاها خلف القضبان والائتمانات الزمنية التي قد تؤثر على نهاية العقوبة.



وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب السجون الأميركي، من المقرر حاليًا الإفراج عن ديدي في 21 2028، بعدما كان الموعد المسجل سابقًا يشير إلى 5 شباط/فبراير من العام نفسه.

ويعني التعديل الجديد أن موعد خروجه أصبح متقدمًا بنحو أسبوعين، إلا أن التاريخ الحالي يبقى موعدًا تقديريًا، وقد يخضع للتغيير وفق الإجراءات المعتمدة في النظام الفيدرالي.

ويتم تحديد مواعيد الإفراج في السجون الفيدرالية بناءً على عوامل عدة، أبرزها المدة التي تم احتسابها من العقوبة، إضافة إلى أرصدة الوقت المكتسبة التي يحصل عليها السجناء وفق شروط محددة، مثل المشاركة في برامج وأنشطة معتمدة داخل السجن.