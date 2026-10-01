سلاف فواخرجي تحتفل بترشح فيلمها "ارض الملائكة" الى الأوسكار

وشاركت سلاف بوستر العمل عبر حسابها على منصة «إكس»، معبّرة عن سعادتها بهذه الخطوة التي تأتي بعد تكريم الفيلم في مهرجانات سينمائية عدة.
وتجسّد الفنانة شخصية الأم «ضحى» في الفيلم الذي أخرجه الإيراني بابك خواجة باشا، وتدور أحداثه في قرية حدودية معزولة، مسلطاً الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة وبراءة الأطفال وسط المآسي.
فخورة وممتنة
كأول ممثلة سوريّة يترشح فيلمها للأوسكار
فيلم أرض الملائكة في جوائز الأوسكار ال 99 #أرض_الملائكة 🙏🏻#فيلم_روائي_طويل #the_land_of_angels #سرزمين_فرشتا_هه #سلاف_فواخرجي pic.twitter.com/t2KNYlLZIB
فخورة وممتنة
كأول ممثلة سوريّة يترشح فيلمها للأوسكار
فيلم أرض الملائكة في جوائز الأوسكار ال 99 #أرض_الملائكة 🙏🏻#فيلم_روائي_طويل #the_land_of_angels #سرزمين_فرشتا_هه #سلاف_فواخرجي pic.twitter.com/t2KNYlLZIB
— Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) September 30, 2026
شارك في العمل ممثلون من جنسيات عربية وإيرانية، إلى جانب مجموعة من المواهب الصغيرة.
حصد «أرض الملائكة» جائزة أفضل فيلم في مهرجان قازان السينمائي الدولي في روسيا، فيما نالت سلاف جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه، بعدما سبق تكريمها بالجائزة نفسها في مهرجان فجر السينمائي بطهران.
ويمثّل اختيار الفيلم خطوة نحو المنافسة على الأوسكار، فيما يبقى إدراجه ضمن الترشيحات النهائية رهناً باختيارات الأكاديمية.
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