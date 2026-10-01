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سلاف فواخرجي تحتفل بترشح فيلمها &quot;ارض الملائكة&quot; الى الأوسكار
سلاف فواخرجي تحتفل بترشح فيلمها "ارض الملائكة" الى الأوسكار
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سلاف فواخرجي تحتفل بترشح فيلمها "ارض الملائكة" الى الأوسكار

فن و منوعات

2026-10-01 | 05:38
سلاف فواخرجي تحتفل بترشح فيلمها "ارض الملائكة" الى الأوسكار
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Aljadeed
سلاف فواخرجي تحتفل بترشح فيلمها "ارض الملائكة" الى الأوسكار

أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن فخرها باختيار فيلمها «أرض الملائكة» لتمثيل إيران في المنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ99 من الأوسكار لعام 2027،

وشاركت سلاف بوستر العمل عبر حسابها على منصة «إكس»، معبّرة عن سعادتها بهذه الخطوة التي تأتي بعد تكريم الفيلم في مهرجانات سينمائية عدة.

وتجسّد الفنانة شخصية الأم «ضحى» في الفيلم الذي أخرجه الإيراني بابك خواجة باشا، وتدور أحداثه في قرية حدودية معزولة، مسلطاً الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة وبراءة الأطفال وسط المآسي.

 
 

شارك في العمل ممثلون من جنسيات عربية وإيرانية، إلى جانب مجموعة من المواهب الصغيرة.

حصد «أرض الملائكة» جائزة أفضل فيلم في مهرجان قازان السينمائي الدولي في روسيا، فيما نالت سلاف جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه، بعدما سبق تكريمها بالجائزة نفسها في مهرجان فجر السينمائي بطهران.

ويمثّل اختيار الفيلم خطوة نحو المنافسة على الأوسكار، فيما يبقى إدراجه ضمن الترشيحات النهائية رهناً باختيارات الأكاديمية.

 
 
 

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