سلاف فواخرجي تحتفل بترشح فيلمها "ارض الملائكة" الى الأوسكار

وشاركت سلاف بوستر العمل عبر حسابها على منصة «إكس»، معبّرة عن سعادتها بهذه الخطوة التي تأتي بعد تكريم الفيلم في مهرجانات سينمائية عدة.

وتجسّد الفنانة شخصية الأم «ضحى» في الفيلم الذي أخرجه بابك خواجة باشا، وتدور أحداثه في قرية حدودية معزولة، مسلطاً الضوء على معاناة في غزة وبراءة الأطفال وسط المآسي.