خطوبة زينة مكي تفاجئ الجمهور وهوية العريس الغامضة تثير الجدل

تعيش الفنانة زينة مكي مرحلة عاطفية اختارت أن تكشف عنها بأسلوب هادئ وبعيد عن الاستعراض، من تجربة زواج انتهت بالانفصال. ومع إعلان خطوبتها الجديدة، عادت حياتها الخاصة إلى الواجهة، لكن هذه المرة بصورة أكثر تحفظاً وخصوصية، إذ فضّلت الاكتفاء بلحظة رمزية من دون هوية شريكها أو تفاصيل العلاقة التي جمعتهما.

إلا أن هذا التكتم لم يمنع متابعيها من محاولة استنتاج هوية العريس، إذ رجّح البعض أن يكون كويتياً، مستندين إلى تفاصيل ظهرت في الصورة المرفقة بالإعلان.

ولفت عدد من المتابعين إلى أن الشريك بدا مرتدياً زياً خليجياً، فيما أشار آخرون إلى أن الأغنية التي اختارتها مكي لمرافقة الصورة كويتية، ما زاد من التكهنات حول جنسيته. وكتبت إحدى المتابعات تعليقاً لافتاً جاء فيه:وأعلنت مكي،يوم امس الأربعاء، خطوبتها عبر حسابها على " "، من خلال صورة بسيطة جمعت يدها بيد شريكها من دون وجهه أو هويته.

وظهر خاتم الخطوبة في يدها اليسرى، فيما ارتدى شريكها خاتماً في يده اليمنى. وأرفقت الصورة برسالة عاطفية كتبت فيها: "الحمد لله الذي جعلَك مِن بَيْنِ العالَمين نصيبي.. أجمل نعم نطق بها قلبي"، مكتفية بهذا القدر من التفاصيل، من دون الكشف عن اسم خطيبها أو ظروف تعارفهما وموعد الخطوبة.