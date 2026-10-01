وائل رمضان برسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي بعد دخول فيلمها سباق الأوسكار .. وهي ترد

عاجل
مراسل الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي
مراسل الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي
النائب وضاح الصادق لـ"الجديد": هذه الحكومة يجب أن تستمر وعليها اتخاذ قرارات مصيرية تمسّ حياة الناس
النائب وضاح الصادق لـ"الجديد": هذه الحكومة يجب أن تستمر وعليها اتخاذ قرارات مصيرية تمسّ حياة الناس
النائب وضاح الصادق لـ"الجديد": أستطيع التأكيد أن وزراء "القوات اللبنانية" لن يستقيلوا من الحكومة لأن ما بعد هذه الحكومة هو المجهول
النائب وضاح الصادق لـ"الجديد": أستطيع التأكيد أن وزراء "القوات اللبنانية" لن يستقيلوا من الحكومة لأن ما بعد هذه الحكومة هو المجهول
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
19 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
21 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وائل رمضان برسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي بعد دخول فيلمها سباق الأوسكار .. وهي ترد
وائل رمضان برسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي بعد دخول فيلمها سباق الأوسكار .. وهي ترد
A-
A+

وائل رمضان برسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي بعد دخول فيلمها سباق الأوسكار .. وهي ترد

فن و منوعات

2026-10-01 | 06:25
وائل رمضان برسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي بعد دخول فيلمها سباق الأوسكار .. وهي ترد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وائل رمضان برسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي بعد دخول فيلمها سباق الأوسكار .. وهي ترد

وجّه الفنان السوري وائل رمضان رسالة تهنئة إلى زوجته سلاف فواخرجي، بعد اختيار فيلمها «أرض الملائكة» لتمثيل إيران في سباق الأوسكار، معبّراً عن اعتزازه بهذه الخطوة في مسيرتها الفنية.

وكتب رمضان: «مجرد الترشح لجوائز الأوسكار عن فيلمك أرض الملائكة إنجاز ونجاح ما بعده نجاح، وتستحقين الأكثر والأكثر. مبروك للأوسكار بك وبوجودك سيدتي».

وردّت سلاف بكلمات عبّرت فيها عن امتنانها لدعمه، قائلة: «يخليلي ياك ويوفقك ويديم دعمكم إلي، أنتوا جائزتي الحقيقية»، مؤكدة قيمة مساندة المقربين لها.

ويأتي تبادل الرسائل بعدما احتفت سلاف باختيار «أرض الملائكة» للمنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ99 من الأوسكار، وهي خطوة تسبق إعلان الترشيحات النهائية. وتجسّد في العمل، الذي أخرجه الإيراني بابك خواجة باشا، شخصية الأم «ضحى»، ضمن قصة تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين وبراءة الأطفال.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

أول تعليق من أفرا ساراتش أوغلو بعد ظهور الممنوعات في عينة شعرها
07:34

أول تعليق من أفرا ساراتش أوغلو بعد ظهور الممنوعات في عينة شعرها

خرجت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو عن صمتها للمرة الأولى بعد ظهور نتائج الفحوصات التي خضعت لها ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن الممنوعات، مؤكدةً أنها ترغب في توضيح موقفها بأكبر قدر ممكن من الشفافية.

07:34

أول تعليق من أفرا ساراتش أوغلو بعد ظهور الممنوعات في عينة شعرها

خرجت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو عن صمتها للمرة الأولى بعد ظهور نتائج الفحوصات التي خضعت لها ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن الممنوعات، مؤكدةً أنها ترغب في توضيح موقفها بأكبر قدر ممكن من الشفافية.

وفاة والد الفنانة عبير نعمة بعد صراع مع سرطان الرئة
07:15

وفاة والد الفنانة عبير نعمة بعد صراع مع سرطان الرئة

فُجعت الفنانة اللبنانية عبير نعمة بوفاة والدها طوني نعمة، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد معاناة مع سرطان الرئة خلال الفترة الماضية، في خبر أثار حزناً واسعاً بين محبيها ومتابعيها.

07:15

وفاة والد الفنانة عبير نعمة بعد صراع مع سرطان الرئة

فُجعت الفنانة اللبنانية عبير نعمة بوفاة والدها طوني نعمة، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد معاناة مع سرطان الرئة خلال الفترة الماضية، في خبر أثار حزناً واسعاً بين محبيها ومتابعيها.

محامي سعد لمجرد يكشف معاناته داخل السجن: "مضاعفات صحية ويبكي من الصباح إلى المساء"
06:45

محامي سعد لمجرد يكشف معاناته داخل السجن: "مضاعفات صحية ويبكي من الصباح إلى المساء"

كشف وديع الحماموشي، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، عن معاناة موكله داخل سجن فرين جنوب باريس، بعد زيارته عقب صدور الحكم الاستئنافي بسجنه عشر سنوات في قضية لورا بريول.

06:45

محامي سعد لمجرد يكشف معاناته داخل السجن: "مضاعفات صحية ويبكي من الصباح إلى المساء"

كشف وديع الحماموشي، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، عن معاناة موكله داخل سجن فرين جنوب باريس، بعد زيارته عقب صدور الحكم الاستئنافي بسجنه عشر سنوات في قضية لورا بريول.

اخترنا لكم
أول تعليق من أفرا ساراتش أوغلو بعد ظهور الممنوعات في عينة شعرها
07:34
وفاة والد الفنانة عبير نعمة بعد صراع مع سرطان الرئة
07:15
فشل اعدام.. حقنتان لم تنهيا حياتها
07:11
محامي سعد لمجرد يكشف معاناته داخل السجن: "مضاعفات صحية ويبكي من الصباح إلى المساء"
06:45

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026