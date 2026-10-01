وائل رمضان برسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي بعد دخول فيلمها سباق الأوسكار .. وهي ترد

وكتب رمضان: «مجرد الترشح لجوائز الأوسكار عن فيلمك أرض الملائكة إنجاز ونجاح ما بعده نجاح، وتستحقين الأكثر والأكثر. مبروك للأوسكار بك وبوجودك سيدتي».
View this post on Instagram
A post shared by Wael S Ramadan (@waelramadan_official)
A post shared by Wael S Ramadan (@waelramadan_official)
وردّت سلاف بكلمات عبّرت فيها عن امتنانها لدعمه، قائلة: «يخليلي ياك ويوفقك ويديم دعمكم إلي، أنتوا جائزتي الحقيقية»، مؤكدة قيمة مساندة المقربين لها.
ويأتي تبادل الرسائل بعدما احتفت سلاف باختيار «أرض الملائكة» للمنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ99 من الأوسكار، وهي خطوة تسبق إعلان الترشيحات النهائية. وتجسّد في العمل، الذي أخرجه الإيراني بابك خواجة باشا، شخصية الأم «ضحى»، ضمن قصة تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين وبراءة الأطفال.
خرجت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو عن صمتها للمرة الأولى بعد ظهور نتائج الفحوصات التي خضعت لها ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن الممنوعات، مؤكدةً أنها ترغب في توضيح موقفها بأكبر قدر ممكن من الشفافية.
فُجعت الفنانة اللبنانية عبير نعمة بوفاة والدها طوني نعمة، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد معاناة مع سرطان الرئة خلال الفترة الماضية، في خبر أثار حزناً واسعاً بين محبيها ومتابعيها.
كشف وديع الحماموشي، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، عن معاناة موكله داخل سجن فرين جنوب باريس، بعد زيارته عقب صدور الحكم الاستئنافي بسجنه عشر سنوات في قضية لورا بريول.