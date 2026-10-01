وائل رمضان برسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي بعد دخول فيلمها سباق الأوسكار .. وهي ترد

وكتب : «مجرد الترشح لجوائز الأوسكار عن فيلمك أرض إنجاز ونجاح ما بعده نجاح، وتستحقين الأكثر والأكثر. للأوسكار بك وبوجودك سيدتي».

وردّت سلاف بكلمات عبّرت فيها عن امتنانها لدعمه، قائلة: «يخليلي ياك ويوفقك ويديم دعمكم إلي، أنتوا جائزتي الحقيقية»، مؤكدة قيمة مساندة المقربين لها.

ويأتي تبادل الرسائل بعدما احتفت سلاف باختيار «أرض الملائكة» للمنافسة على فيلم دولي في الـ99 من الأوسكار، وهي خطوة تسبق إعلان الترشيحات النهائية. وتجسّد في العمل، الذي أخرجه بابك خواجة باشا، شخصية الأم «ضحى»، ضمن قصة تسلط الضوء على معاناة وبراءة الأطفال.