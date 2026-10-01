محامي سعد لمجرد يكشف معاناته داخل السجن: "مضاعفات صحية ويبكي من الصباح إلى المساء"

وقال الحماموشي، في تصريح لموقع «Le360» ، إن لمجرد يعاني بشدة ويواجه صعوبة في تقبّل الحكم، خصوصاً أن فريق دفاعه يعتبر المعطيات التي قدّمها خلال المحاكمة داعمة لموقفه وتمسّكه بالبراءة.

وأضاف المحامي أن الفنان يعاني مضاعفات صحية لم يحدّد طبيعتها، واصفاً ظروف احتجازه بأنها صعبة عليه، وقال: «يبكي من الصباح إلى المساء». كما أشار إلى أن إبلاغ لمجرد بمساندة جمهوره المغربي منحه بعض الارتياح خلال هذه المرحلة.

وكانت الاستئنافية في كريتاي قد قضت بسجن لمجرد عشر سنوات، مشدّدة الحكم السابق الصادر بحقه عام 2023 بالسجن ست سنوات، في قضية اعتداء تعود وقائعها إلى عام 2016 داخل فندق في . وصدر القرار مع أمر بإيداعه السجن، فيما يواصل الفنان نفي الجريمة التي أُدين بها.

وأوضح الحماموشي أن لمجرد اختار استئناف الحكم السابق سعياً لإثبات براءته، رغم احتمال زيادة العقوبة، مؤكداً أن فريق الدفاع يعتزم التقدم بطعن أمام .

في المقابل، اعتبر محاميا بريول أن أسلوب الدفاع تجاه موكلتهما والتشكيك المتكرر في أقوالها وعمل المحققين والخبراء ربما أثّرا في تقييم المحلفين. وبين الموقفين، يستعد دفاع لمجرد لمتابعة الإجراءات القانونية، بينما يبقى وصف حالته الصحية والنفسية مستنداً إلى تصريحات محاميه بعد الزيارة.