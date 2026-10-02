عاصي الحلاني يعتذر عن مهرجان الموسيقى العربية وبيان رسمي من مكتبه يحسم الجدل

أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني اعتذاره عن المشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى ، المقرر إقامتها بين 20 و30 أكتوبر الجاري، لينضم إلى عدد من نجوم الغناء الذين اعتذروا عن المشاركة، في ظل الجدل المحيط بالمهرجان والمستجدات الإدارية التي شهدتها دار الأوبرا .



وأوضح المكتب الإعلامي للحلاني، في بيان، أن الفنان ألغى مشاركته في الحفل الذي كان مقررًا يوم 22 أكتوبر 2026، حرصًا منه على تجنّب الدخول في أي سجالات أو ملابسات مرتبطة بهذه المستجدات. وأكد البيان تقدير الحلاني واحترامه لدار الأوبرا وجمهورها، من دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن القرار.

وتأتي هذه الخطوة عقب الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور رضا الوكيل، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان، بشأن محدودية الميزانية مقارنة بفعاليات عربية أخرى. وأعلن الوكيل لاحقًا استقالته عبر ، معربًا عن رفضه لما وصفه بضغوط التدخل في خياراته الفنية والأساليب السائدة في التعامل.

وسبق الحلاني إلى الاعتذار الفنان محمد ثروت، الذي ربط موقفه برفض ما اعتبره مساسًا بكرامة الفن المصري وفنانيه، فيما أعلن الفنان أيضًا عدم مشاركته في الدورة المرتقبة.

وتضم قائمة الغائبين أسماء أخرى، بينها مي فاروق ومروة ناجي، التي أرجعت اعتذارها إلى تضارب المواعيد وضعف التنسيق. كما شملت الأسماء المطروحة للمشاركة أحمد سعد ومحمد محسن وبهاء ، الذين غابوا عن البرنامج بين الاعتذار وعدم التوصل إلى اتفاق.

وتضع هذه الغيابات المتتالية إدارة المهرجان أمام تحدّي استكمال البرنامج الفني وإعادة ترتيب الحفلات قبل انطلاق الدورة الجديدة، وسط ترقّب لما ستعلنه بشأن المشاركين والتعديلات المرتقبة على جدول الفعاليات.