شيرين عبد الوهاب تشوّق جمهورها لأغنيتين جديدتين.. وهذا موعد طرحهما

خرجت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو عن صمتها للمرة الأولى بعد ظهور نتائج الفحوصات التي خضعت لها ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن الممنوعات، مؤكدةً أنها ترغب في توضيح موقفها بأكبر قدر ممكن من الشفافية.