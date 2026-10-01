شيرين عبد الوهاب تشوّق جمهورها لأغنيتين جديدتين.. وهذا موعد طرحهما

وشوّقت شيرين متابعيها للعملين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً جمهورها إلى ترقّب صدورهما، لتقدّم إصدارين جديدين في توقيت واحد.
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A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine)
ويترقّب الجمهور الكشف عن كلمات الأغنيتين وأجوائهما الموسيقية، بعدما اقتصر الإعلان الترويجي على عنوانيهما وموعد طرحهما، في خطوة تواصل بها شيرين تقديم أعمال غنائية جديدة.
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