لقطات جديدة من عقد قران الاميرة الاردنية سارة بنت فيصل ومعلومات عن عريسها تتصدر

وظهرت الأميرة سارة بفستان أبيض تزين بتطريزات وزخارف زهرية، وأكملت إطلالتها بطرحة طويلة، فيما ارتدى العريس الزي التقليدي. واختارت الملكة رانيا إطلالة باللون الأحمر العنابي. ومن بين الصور المنشورة، برزت لقطة عائلية على درجات قصر زهران، حيث اجتمع العروسان مع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وأفراد من الأسرة، فيما أضفت الورود البيضاء طابعًا احتفاليًا على المكان.وأقيم عقد القران يوم الأربعاء 30 أيلول 2026، بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا والأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأمير بن الحسين، إلى جانب عدد من الأمراء والأميرات. وهنأ الديوان الملكي الهاشمي الأميرة سارة وعلي الصواف بهذه المناسبة، متمنيًا لهما حياة زوجية مليئة بالسعادة والهناء.وبالتزامن مع نشر صور المناسبة، تناولت تقارير إعلامية تفاصيل عن حياة العريس ومسيرته العلمية والمهنية. وبحسب موقع «نبأ الأردن»، فإن علي الصواف من مواليد مدينة جدة عام 1997، وحصل على درجة جامعية في علوم الكمبيوتر من المتحدة، ويعمل مهندسًا للذكاء الاصطناعي، متخصصًا في الحلول التكنولوجية المتقدمة. كما يهتم بالرياضة، خصوصًا والفنون القتالية. وتكشف هذه المعلومات جانبًا من مسيرته خارج إطار المناسبة الملكية التي ارتبط اسمه بها.