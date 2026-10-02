ارتباط شيرين عبد الوهاب بنجل مدير أعمالها؟ صحافي يفـ ـجّر جدلا واسعا وهذا ما كشفه

وكتب صواف في منشوره الأول: «أعبث خبر عرفته على الصبح.. إن المطربة الشهيرة بتعيش قصة حب
مع ابن مدير أعمالها اللي عنده ٢٢ سنة»، مطلقاً بذلك حديثاً عن الحياة الخاصة لشيرين بصيغة توحي بوجود علاقة عاطفية، رغم عدم إرفاق كلامه بتفاصيل توضح أساس هذه المعلومة.
وفي منشور لاحق، تمسّك صواف بما أورده، قائلاً: «للأسف للأسف المعلومة طلعت صح وأنا اتأكدت من كذا حد قريب منهم.. واللي ضايقني أكتر بيقولولي إنها مبسوطة». ونسب الصحافي تأكيده إلى أشخاص قال إنهم مقرّبون من الطرفين، من دون تحديد هوياتهم أو توضيح طبيعة معرفتهم بالعلاقة التي يتحدث عنها.