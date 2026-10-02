ارتباط شيرين عبد الوهاب بنجل مدير أعمالها؟ صحافي يفـ ـجّر جدلا واسعا وهذا ما كشفه

أثار الصحافي صواف جدلاً على ، بعدما نشر كلاماً عن علاقة عاطفية مزعومة تجمع الفنانة بنجل مدير أعمالها، الذي قال إن عمره 22 عاماً، من دون أن يكشف في منشوريه عن أسماء مصادره أو يقدّم أدلة يمكن التحقق منها.

