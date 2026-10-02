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ارتباط شيرين عبد الوهاب بنجل مدير أعمالها؟ صحافي يفـ ـجّر جدلا واسعا وهذا ما كشفه
ارتباط شيرين عبد الوهاب بنجل مدير أعمالها؟ صحافي يفـ ـجّر جدلا واسعا وهذا ما كشفه
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ارتباط شيرين عبد الوهاب بنجل مدير أعمالها؟ صحافي يفـ ـجّر جدلا واسعا وهذا ما كشفه

فن و منوعات

2026-10-02 | 05:53
ارتباط شيرين عبد الوهاب بنجل مدير أعمالها؟ صحافي يفـ ـجّر جدلا واسعا وهذا ما كشفه
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Aljadeed
ارتباط شيرين عبد الوهاب بنجل مدير أعمالها؟ صحافي يفـ ـجّر جدلا واسعا وهذا ما كشفه

أثار الصحافي خالد صواف جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر كلاماً عن علاقة عاطفية مزعومة تجمع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بنجل مدير أعمالها، الذي قال إن عمره 22 عاماً، من دون أن يكشف في منشوريه عن أسماء مصادره أو يقدّم أدلة يمكن التحقق منها.

وكتب صواف في منشوره الأول: «أعبث خبر عرفته على الصبح.. إن المطربة الشهيرة بتعيش قصة حب مع ابن مدير أعمالها اللي عنده ٢٢ سنة»، مطلقاً بذلك حديثاً عن الحياة الخاصة لشيرين بصيغة توحي بوجود علاقة عاطفية، رغم عدم إرفاق كلامه بتفاصيل توضح أساس هذه المعلومة.
وفي منشور لاحق، تمسّك صواف بما أورده، قائلاً: «للأسف للأسف المعلومة طلعت صح وأنا اتأكدت من كذا حد قريب منهم.. واللي ضايقني أكتر بيقولولي إنها مبسوطة». ونسب الصحافي تأكيده إلى أشخاص قال إنهم مقرّبون من الطرفين، من دون تحديد هوياتهم أو توضيح طبيعة معرفتهم بالعلاقة التي يتحدث عنها.

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