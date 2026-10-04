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ملحم زين باعترافات لأول مرة.. هذه الاغنية لـ وائل كفوري و ناصيف زيتون كانت لي
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ملحم زين باعترافات لأول مرة.. هذه الاغنية لـ وائل كفوري و ناصيف زيتون كانت لي

فن و منوعات

2026-10-04 | 10:00
ملحم زين باعترافات لأول مرة.. هذه الاغنية لـ وائل كفوري و ناصيف زيتون كانت لي
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Aljadeed
ملحم زين باعترافات لأول مرة.. هذه الاغنية لـ وائل كفوري و ناصيف زيتون كانت لي

ينطلق الموسم الثاني من "مساحة خاصة" مع النجم اللبناني ملحم زين، الذي يفتح مع علي ياسين ملفات شخصية وفنية ووطنية كما لم يفعل من قبل.

يستعيد لحظات انفـ ـجار 4 آب ونجاة عائلته بأعجوبة، ويطلق مواقف صريحة حول الجنوب والحرب والانتماء والتخوين، ويكشف من هو "الخائن للوطن" برأيه.
فنياً، يكشف عن أغنيات وصلت إلى وائل كفوري وناصيف زيتون وكانت له أساساً، وعن فنان لبناني اتهمه بمحاربته، ويتحدث عن راغب علامة وفضل شاكر وجوليا بطرس وفيروز وزياد الرحباني.
كما يعود إلى طفولته ووالده وذكرياته في سوريا، ويكشف قصة "ردوا حبيبي" وعلاقتها باستشهاد الرئيس رفيق الحريري.
وفي حياته الخاصة، يتحدث عن زوجته وأولاده وسر استمرار زواجه، وعلاقته بالدين وحجّه المرتقب وانفتاحه على الأديان الأخرى. اعترافات، مواقف وملفات تُفتح للمرة الأولى... ملحم زين في "مساحة خاصة" مع علي ياسين.

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