ملحم زين باعترافات لأول مرة.. هذه الاغنية لـ وائل كفوري و ناصيف زيتون كانت لي

رحل الفنان المصري جابر البلتاجي، أحد أبرز أصوات الباريتون وأستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون، بعد مسيرة فنية وأكاديمية امتدت لأكثر من نصف قرن، جمع خلالها بين الغناء والتدريس وساهم في إعداد أجيال جديدة من دارسي فن الأوبرا.
ينطلق الموسم الثاني من "مساحة خاصة" مع النجم اللبناني ملحم زين، الذي يفتح مع علي ياسين ملفات شخصية وفنية ووطنية كما لم يفعل من قبل.
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن حفل مرتقب للفنان فضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة، في عودة جديدة له إلى الحفلات الجماهيرية بعد سنوات من الغياب.