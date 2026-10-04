وفاة جابر البلتاجي .. أحد أبرز أصوات الأوبرا المصرية بعد مسيرة تجاوزت 50 عامًا

ونعت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس المهن الموسيقية، الراحل النقابة ونقيبها وأعضاء مجلسها وجموع الموسيقيين، مشيدة بمكانته الفنية ودوره الأكاديمي .

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على : «بقلوب يملؤها الحزن والأسى أنعى باسمي وباسم نقابة المهن الموسيقية نقيبًا ومجلسًا وجموع الموسيقيين رحيل الفنان الكبير والأستاذ القدير الدكتور جابر البلتاجي، مغني الأوبرا المصري صاحب الصوت الباريتون المميز وأستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون».

كما دعت له بالرحمة، مؤكدة حجم الخسارة التي يمثلها رحيله لطلابه ومحبيه والوسط الفني.

وأُعلن أن صلاة الجنازة تقام عقب صلاة العصر من السيدة نفيسة، على أن يكون العزاء في مقابر العائلة.

ويُعد جابر البلتاجي من الأسماء البارزة في مجال الغناء الأوبرالي في مصر، إذ حصل على الدكتوراه في الفنون بتخصص الغناء، وعمل أستاذًا متفرغًا بالمعهد العالي للكونسرفتوار التابع لأكاديمية الفنون.

وخلال مسيرته، شارك البلتاجي في عدد من التجارب الفنية داخل مصر وخارجها، ونال عدة تكريمات، من بينها ميدالية ووسام فارس من إيطاليا.

وفي عام 2019، جرى تكريمه ضمن رموز الفنون خلال احتفالية مرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية، تقديرًا لمسيرته الفنية والأكاديمية.

كما ارتبط اسم البلتاجي بتاريخ الأوبرا ، إذ كان من بين من عايشوا حريق دار الأوبرا الخديوية عام 1971، وهي الواقعة التي أنهت وجود المبنى التاريخي. واستعاد لاحقًا تفاصيل تلك المرحلة في حوارات صحافية، متحدثًا عن ذكرياته وعلاقته الطويلة بعالم الأوبرا.