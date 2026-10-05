ليلة استثنائية لميريام فارس في أمستردام.. رقص ودبكة وإطلالة لفتت الأنظار

وظهرت ميريام على مسرح "كونسيرت خيباو" بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً من الشيفون باللون الخردلي المائل إلى الذهبي، تميز بتصميمه الانسيابي وتفاصيله البوهيمية التي تناسبت مع طبيعة الحركات والاستعراضات التي قدمتها خلال الحفل.

وأكملت إطلالتها بعقد طويل وبارز، فيما اعتمدت تسريحة شعرها الكيرلي المعروفة ومكياجاً بدرجات برونزية وترابية.

ولم يقتصر الحفل على الغناء والرقص، إذ فاجأت ميريام فارس جمهورها بالعزف مباشرة على آلة "الهاند بان"، في فقرة موسيقية أضافت طابعاً مختلفاً إلى .

كما شهد المسرح مشاركة فرقة "أصايل " التراثية، التي رافقت ميريام في عدد من اللوحات الاستعراضية، حيث امتزجت الدبكة والإيقاعات الشرقية مع الموسيقى الحديثة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت ميريام فارس خلال الأمسية مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، فيما تحوّل المسرح إلى مساحة استعراضية متكاملة جمعت الغناء والرقص والعزف المباشر والأزياء واللوحات الفلكلورية.