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ليلة استثنائية لميريام فارس في أمستردام.. رقص ودبكة وإطلالة لفتت الأنظار
ليلة استثنائية لميريام فارس في أمستردام.. رقص ودبكة وإطلالة لفتت الأنظار
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ليلة استثنائية لميريام فارس في أمستردام.. رقص ودبكة وإطلالة لفتت الأنظار

فن و منوعات

2026-10-05 | 03:39
ليلة استثنائية لميريام فارس في أمستردام.. رقص ودبكة وإطلالة لفتت الأنظار
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Aljadeed
ليلة استثنائية لميريام فارس في أمستردام.. رقص ودبكة وإطلالة لفتت الأنظار

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلاً جماهيرياً في العاصمة الهولندية أمستردام، قدّمت خلاله عرضاً غنائياً واستعراضياً لافتاً جمع بين الموسيقى الشرقية والرقص والدبكة، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وظهرت ميريام على مسرح "كونسيرت خيباو" بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً من الشيفون باللون الخردلي المائل إلى الذهبي، تميز بتصميمه الانسيابي وتفاصيله البوهيمية التي تناسبت مع طبيعة الحركات والاستعراضات التي قدمتها خلال الحفل.

وأكملت إطلالتها بعقد طويل وبارز، فيما اعتمدت تسريحة شعرها الكيرلي المعروفة ومكياجاً بدرجات برونزية وترابية.

ولم يقتصر الحفل على الغناء والرقص، إذ فاجأت ميريام فارس جمهورها بالعزف مباشرة على آلة "الهاند بان"، في فقرة موسيقية أضافت طابعاً مختلفاً إلى العرض.

كما شهد المسرح مشاركة فرقة "أصايل الشام" التراثية، التي رافقت ميريام في عدد من اللوحات الاستعراضية، حيث امتزجت الدبكة والإيقاعات الشرقية مع الموسيقى الحديثة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت ميريام فارس خلال الأمسية مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، فيما تحوّل المسرح إلى مساحة استعراضية متكاملة جمعت الغناء والرقص والعزف المباشر والأزياء واللوحات الفلكلورية.

 
 

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