"إلى زوجي وبطلي".. درة تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني سعد برسالة رومانسية

وجمعت الصور بين لقطات حديثة وأخرى من مناسبات سابقة، من بينها صورة بالأبيض والأسود ظهرا فيها خلال احتفال بعيد الميلاد، إلى جانب صور بإطلالات رسمية وأخرى التقطت خلال رحلات مختلفة.

كما استعرضت درة جانباً من ذكرياتها مع زوجها أثناء السفر، إذ ظهرا في بعض الصور وهما يحملان علم مصر، فيما عكست لقطات أخرى أجواء شتوية ومواقف بعيدة عن الرسميات.

وأرفقت درة الصور برسالة باللغة عبّرت فيها عن امتنانها للسنوات التي عاشتها إلى جانب هاني سعد، وللذكريات التي جمعتهما، متمنية له عاماً جديداً مليئاً بالسعادة والحب والنجاح.

ووصفت زوجها في رسالتها بـ"بطلها"، مؤكدة سعادتها بمشاركته رحلة الحياة، ومشيرة إلى تطلعها لصناعة المزيد من الذكريات معه خلال السنوات المقبلة.

وتفاعل متابعو درة مع المنشور، وانهالت التعليقات التي حملت التهاني لهاني سعد، إلى جانب تمنيات باستمرار السعادة والاستقرار في حياة .

ويأتي احتفال درة بعيد ميلاد زوجها بعد فترة من تصريحاتها عن حلم الأمومة، إذ كانت قد تحدثت بصراحة عن رغبتها في أن تصبح أماً، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا الجانب من حياتها بإيمان ورضا.

وأشارت درة في تصريحاتها السابقة إلى أنها لا تحب وضع نفسها في موقع أو الاستسلام للظروف الصعبة، بل تحاول استعادة توازنها ومواصلة حياتها مهما كانت التحديات.

وكانت درة قد ارتبطت بهاني سعد عام 2020، ومنذ ذلك الحين يحافظ الثنائي على قدر من الخصوصية في حياتهما الشخصية، مع مشاركة الجمهور بين حين وآخر بصور من الرحلات والمناسبات واللحظات الخاصة التي تجمعهما.