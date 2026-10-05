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&quot;إلى زوجي وبطلي&quot;.. درة تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني سعد برسالة رومانسية
"إلى زوجي وبطلي".. درة تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني سعد برسالة رومانسية
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"إلى زوجي وبطلي".. درة تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني سعد برسالة رومانسية

فن و منوعات

2026-10-05 | 04:18
"إلى زوجي وبطلي".. درة تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني سعد برسالة رومانسية
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Aljadeed
"إلى زوجي وبطلي".. درة تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني سعد برسالة رومانسية

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلاد زوجها، رجل الأعمال والمهندس هاني سعد، بطريقة رومانسية، إذ شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة من الصور التي وثقت محطات مختلفة من حياتهما معاً، بين السفر والمناسبات الخاصة واللحظات العفوية.

وجمعت الصور بين لقطات حديثة وأخرى من مناسبات سابقة، من بينها صورة بالأبيض والأسود ظهرا فيها خلال احتفال بعيد الميلاد، إلى جانب صور بإطلالات رسمية وأخرى التقطت خلال رحلات مختلفة.

كما استعرضت درة جانباً من ذكرياتها مع زوجها أثناء السفر، إذ ظهرا في بعض الصور وهما يحملان علم مصر، فيما عكست لقطات أخرى أجواء شتوية ومواقف بعيدة عن الرسميات.

وأرفقت درة الصور برسالة باللغة الإنجليزية عبّرت فيها عن امتنانها للسنوات التي عاشتها إلى جانب هاني سعد، وللذكريات التي جمعتهما، متمنية له عاماً جديداً مليئاً بالسعادة والحب والنجاح.

ووصفت زوجها في رسالتها بـ"بطلها"، مؤكدة سعادتها بمشاركته رحلة الحياة، ومشيرة إلى تطلعها لصناعة المزيد من الذكريات معه خلال السنوات المقبلة.

وتفاعل متابعو درة مع المنشور، وانهالت التعليقات التي حملت التهاني لهاني سعد، إلى جانب تمنيات باستمرار السعادة والاستقرار في حياة الثنائي.

ويأتي احتفال درة بعيد ميلاد زوجها بعد فترة من تصريحاتها عن حلم الأمومة، إذ كانت قد تحدثت بصراحة عن رغبتها في أن تصبح أماً، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا الجانب من حياتها بإيمان ورضا.

وأشارت درة في تصريحاتها السابقة إلى أنها لا تحب وضع نفسها في موقع الضحية أو الاستسلام للظروف الصعبة، بل تحاول استعادة توازنها ومواصلة حياتها مهما كانت التحديات.

وكانت درة قد ارتبطت بهاني سعد عام 2020، ومنذ ذلك الحين يحافظ الثنائي على قدر من الخصوصية في حياتهما الشخصية، مع مشاركة الجمهور بين حين وآخر بصور من الرحلات والمناسبات واللحظات الخاصة التي تجمعهما.

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