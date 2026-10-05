الملكة رانيا تحتفي بيوم المعلم العالمي من العقبة:عطاؤكم يصنع فرقاً في حياة طلبتنا

وشاركت رانيا عبر حسابها على " " صورة جمعتها بالملك عبدالله الثاني خلال زيارتهما مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في مدينة العقبة، وعلّقت قائلة: «كل عام ومعلمونا ومعلماتنا بألف خير بمناسبة العالمي للمعلمين، وشكراً لجهودكم وعطائكم الذي يصنع فرقاً في حياة طلبتنا».

وخلال الزيارة، التقى الملك والملكة عدداً من خريجي برامج التدريب المهني للمعلمين والقادة التربويين، واطّلعا على برامج التطوير المهني، من بينها الدبلوم المهني في التعليم وبرنامج الابتكار والريادة في التعليم، إلى جانب متابعة حصة لمرحلة الأطفال.

وأكدت الزيارة أهمية الدور الذي يؤديه المعلمون في تطوير العملية التعليمية، وضرورة مواصلة دعمهم وتأهيلهم مهنياً بما ينعكس على مستوى الطلبة والمنظومة التربوية.

ولفتت الملكة رانيا الأنظار أيضاً بإطلالة أنيقة جمعت بين الطابع الرسمي والعملي، إذ اختارت فستاناً باللون العاجي نسقته مع حزام عريض وحذاء باللون الأحمر الداكن، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة وشعر منسدل.