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الملكة رانيا تحتفي بيوم المعلم العالمي من العقبة:عطاؤكم يصنع فرقاً في حياة طلبتنا
الملكة رانيا تحتفي بيوم المعلم العالمي من العقبة:عطاؤكم يصنع فرقاً في حياة طلبتنا
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الملكة رانيا تحتفي بيوم المعلم العالمي من العقبة:عطاؤكم يصنع فرقاً في حياة طلبتنا

فن و منوعات

2026-10-05 | 04:32
الملكة رانيا تحتفي بيوم المعلم العالمي من العقبة:عطاؤكم يصنع فرقاً في حياة طلبتنا
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Aljadeed
الملكة رانيا تحتفي بيوم المعلم العالمي من العقبة:عطاؤكم يصنع فرقاً في حياة طلبتنا

احتفت الملكة رانيا العبدالله باليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف في الخامس من تشرين الأول من كل عام، موجّهة رسالة تقدير للمعلمين والمعلمات على جهودهم ودورهم في حياة الطلبة.

وشاركت الملكة رانيا عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتها بالملك عبدالله الثاني خلال زيارتهما مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في مدينة العقبة، وعلّقت قائلة: «كل عام ومعلمونا ومعلماتنا بألف خير بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، وشكراً لجهودكم وعطائكم الذي يصنع فرقاً في حياة طلبتنا».

وخلال الزيارة، التقى الملك والملكة عدداً من خريجي برامج التدريب المهني للمعلمين والقادة التربويين، واطّلعا على برامج التطوير المهني، من بينها الدبلوم المهني في التعليم وبرنامج الابتكار والريادة في التعليم، إلى جانب متابعة حصة لمرحلة رياض الأطفال.

وأكدت الزيارة أهمية الدور الذي يؤديه المعلمون في تطوير العملية التعليمية، وضرورة مواصلة دعمهم وتأهيلهم مهنياً بما ينعكس على مستوى الطلبة والمنظومة التربوية.

ولفتت الملكة رانيا الأنظار أيضاً بإطلالة أنيقة جمعت بين الطابع الرسمي والعملي، إذ اختارت فستاناً باللون الأبيض العاجي نسقته مع حزام أسود عريض وحذاء باللون الأحمر الداكن، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة وشعر منسدل.

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