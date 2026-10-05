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ملحم زين يفتح ملف الجنوب والحرب.. ويرد على حملات التخوين بمواقف حادة
ملحم زين يفتح ملف الجنوب والحرب.. ويرد على حملات التخوين بمواقف حادة
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ملحم زين يفتح ملف الجنوب والحرب.. ويرد على حملات التخوين بمواقف حادة

فن و منوعات

2026-10-05 | 07:57
ملحم زين يفتح ملف الجنوب والحرب.. ويرد على حملات التخوين بمواقف حادة
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Aljadeed
ملحم زين يفتح ملف الجنوب والحرب.. ويرد على حملات التخوين بمواقف حادة

افتتح الفنان اللبناني ملحم زين الموسم الثاني من برنامج «مساحة خاصة» مع الإعلامي علي ياسين، في حلقة عُرضت على شاشة «الجديد» وفتحت مجموعة من الملفات الشخصية والفنية والوطنية، كاشفة جوانب متعددة من حياته ومسيرته ومواقفه.

خلال الحلقة، استعاد ملحم زين واحدة من أصعب اللحظات التي عاشها مع عائلته، متحدثًا عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب وما رافقه من خوف كبير على أولاده، قبل أن يكشف تفاصيل نجاتهم من تداعيات الانفجار. كما تطرق إلى الجنوب والحرب ومفهوم الانتماء، ورد على حملات التخوين، موضحًا موقفه من التعبير عن القضايا الوطنية وعدم تردده في إعلان آرائه.

فنيًا، كشف زين أن بعض الأغنيات التي عرفها الجمهور بأصوات فنانين آخرين كانت مطروحة عليه في البداية، من بينها أعمال وصلت لاحقًا إلى وائل كفوري وناصيف زيتون. وتحدث أيضًا عن علاقته بعدد من الأسماء البارزة في الوسط الفني، من راغب علامة وفضل شاكر إلى جوليا بطرس وفيروز وزياد الرحباني، إضافة إلى حديثه عن فنان لبناني رأى أنه حاول محاربته في إحدى مراحل مسيرته.

كما عاد ملحم زين إلى سنوات طفولته وعلاقته بوالده، مستذكرًا بعض المواقف والمشاغبات التي عاشها في تلك المرحلة، وتوقف عند ذكرياته في سوريا وتأثيرها عليه. ومن أبرز الملفات التي تناولها، قصة تصوير كليب «ردوا حبيبي» والظروف التي تزامنت مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كاشفًا للمرة الأولى تفاصيل من تلك الفترة.

وفي الجانب الشخصي، تحدث زين عن زوجته وأولاده، والعوامل التي ساهمت في استمرار زواجه واستقرار حياته العائلية. كما تطرق إلى علاقته بالدين، واستعداده للحج، ونظرته إلى الأديان الأخرى.

الحلقة قدّمت ملحم زين بصورة مختلفة عن ظهوره الفني المعتاد، وجمعت بين الذكريات والاعترافات والمواقف العامة، في افتتاح الموسم الثاني من «مساحة خاصة».

 
 

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