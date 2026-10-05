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أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ&quot;أنصالة فاميلي&quot;
أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ"أنصالة فاميلي"
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أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ"أنصالة فاميلي"

فن و منوعات

2026-10-05 | 10:15
أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ"أنصالة فاميلي"
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Aljadeed
أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ"أنصالة فاميلي"

خطف الثنائي السوري أنس مروة وأصالة المالح الأنظار خلال أول عرض حي لهما تحت اسم «أنصالة فاميلي»، بعدما نقلا محتواهما العائلي الشهير من منصات التواصل الاجتماعي إلى خشبة المسرح في مدينة نيوجيرسي الأميركية، ضمن عرض The Anazala Family Live Show & Concert.

وشارك أنس وأصالة طفليهما ميلا ونوح أجواء الحفل، الذي جمع بين الغناء والاستعراضات والتحديات والألعاب التفاعلية، وسط حضور جماهيري تجاوز 15 ألف شخص. وشكل العرض خطوة جديدة في مسيرة العائلة، إذ قدّمت للمرة الأولى تجربة مباشرة أمام جمهور كبير بعد سنوات من النجاح عبر «يوتيوب» ومنصات السوشيال ميديا.

ومن أبرز لحظات الحفل مشاركة أصالة المالح في عدد من الفقرات الغنائية، حيث قدمت أغاني جديدة وأخرى سبق أن عرفها الجمهور، من بينها أول أغنية إنجليزية كاملة لها بعنوان Sleep Like a Baby، بالإضافة إلى أغنية Imposter، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على مشاركتها في برنامج The Voice.

كما شارك في العرض عدد من صناع المحتوى والفرق المعروفة عبر مواقع التواصل، من بينهم عدد من نجوم قناة Rock Squad، فيما شهد المسرح مسابقات وتحديات شارك فيها الجمهور، إلى جانب توزيع جوائز أضافت أجواء حماسية إلى العرض.

وبعد انتهاء الحفل، نشر أنس وأصالة مشاهد من اللحظات الختامية ووجها رسالة شكر إلى جمهورهما، معبرين عن امتنانهما لكل من شاركهما هذه التجربة. كما تلقيا رسائل تهنئة من عدد من صناع المحتوى، بينهم سارة الورع ونارين بيوتي، اللتان عبرتا عن سعادتهما بنجاح العرض.

ويملك «أنصالة فاميلي» قاعدة جماهيرية واسعة عبر «يوتيوب»، حيث يتابع القناة أكثر من 14 مليون شخص، بعدما بدأ أنس وأصالة بتوثيق تفاصيل حياتهما العائلية واليومية، قبل أن تتوسع تجربتهما لتشمل محتوى باللغة الإنجليزية وعروضاً مباشرة أمام الجمهور.

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