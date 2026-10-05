أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد عساف يثير الجدل بردّه على أحد الحضور بعد طلب تحية للمخيمات الفلسطينية
محمد عساف يثير الجدل بردّه على أحد الحضور بعد طلب تحية للمخيمات الفلسطينية
A-
A+

محمد عساف يثير الجدل بردّه على أحد الحضور بعد طلب تحية للمخيمات الفلسطينية

فن و منوعات

2026-10-05 | 11:07
محمد عساف يثير الجدل بردّه على أحد الحضور بعد طلب تحية للمخيمات الفلسطينية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد عساف يثير الجدل بردّه على أحد الحضور بعد طلب تحية للمخيمات الفلسطينية

أثار الفنان الفلسطيني محمد عساف تفاعلًا واسعًا بعد انتشار مقطع من إحدى حفلاته في الولايات المتحدة، ظهر فيه وهو يرد على أحد الحاضرين الذي طلب منه توجيه تحية إلى المخيمات الفلسطينية.

وبدأ الموقف عندما قال أحد الشبان من بين الجمهور: «عطينا تحية للمخيمات»، ليرد عساف مباشرة: «كلها فلسطين يا حبيبي، مش مخيم. فلسطين أولًا وأخيرًا»، مضيفًا أنه ابن مخيم، لكن فلسطين هي الأصل، وداعيًا إلى الابتعاد عن المسميات المناطقية.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حول رد عساف. فبينما اعتبر البعض أن رده جاء حادًا على طلب بسيط من الجمهور، رأى آخرون أنه أراد التشديد على وحدة الهوية الفلسطينية ورفض تقسيم الفلسطينيين وفق المخيمات أو المناطق.

وزاد الجدل بعد إعلان عساف لاحقًا إلغاء بقية حفلات جولته في الولايات المتحدة، ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين الحدثين. إلا أن الفنان أوضح أن الإلغاء جاء نتيجة خلافات تنظيمية بين المتعهد والجهة المنظمة، إضافة إلى ظروف خارجة عن إرادته.

وأكد عساف أنه كان ملتزمًا باستكمال جميع حفلات الجولة، لكنه تلقى إخطارًا بعدم إمكانية إقامة الحفلات المتبقية، واعتذر من الجمهور الذي حجز وانتظر لقاءه.

ورغم استمرار التكهنات، لا يوجد حتى الآن ما يثبت وجود علاقة بين الموقف الذي حصل خلال الحفل وقرار إلغاء الجولة، فيما يبقى الفيديو من أكثر المقاطع تداولًا بسبب ردة فعل عساف المباشرة وتمسكه بعبارة «فلسطين أولًا وأخيرًا».

اقرأ ايضا في فن و منوعات

الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"
12:06

الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"

حلّ الفنان اللبناني ملحم زين ضيفًا على الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج «مساحة خاصة» مع الإعلامي علي ياسين، التي عُرضت على شاشة «الجديد»، وتطرق خلالها إلى عدد من الملفات الفنية والشخصية، كما أعطى رأيه بعدد من الفنانين والأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

12:06

الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"

حلّ الفنان اللبناني ملحم زين ضيفًا على الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج «مساحة خاصة» مع الإعلامي علي ياسين، التي عُرضت على شاشة «الجديد»، وتطرق خلالها إلى عدد من الملفات الفنية والشخصية، كما أعطى رأيه بعدد من الفنانين والأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

منى واصف تبكي على المسرح خلال تكريمها في حمص: «هاد الوطن بده يضل»
11:03

منى واصف تبكي على المسرح خلال تكريمها في حمص: «هاد الوطن بده يضل»

غلبت الدموع الفنانة السورية منى واصف خلال تكريمها في ختام الدورة الأولى من مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة، في لحظة مؤثرة شهدت حديثاً عاطفياً عن سوريا وذكرياتها القديمة مع مدينة حمص.

11:03

منى واصف تبكي على المسرح خلال تكريمها في حمص: «هاد الوطن بده يضل»

غلبت الدموع الفنانة السورية منى واصف خلال تكريمها في ختام الدورة الأولى من مهرجان حمص السينمائي للأفلام القصيرة، في لحظة مؤثرة شهدت حديثاً عاطفياً عن سوريا وذكرياتها القديمة مع مدينة حمص.

أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ"أنصالة فاميلي"
10:15

أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ"أنصالة فاميلي"

خطف الثنائي السوري أنس مروة وأصالة المالح الأنظار خلال أول عرض حي لهما تحت اسم «أنصالة فاميلي»، بعدما نقلا محتواهما العائلي الشهير من منصات التواصل الاجتماعي إلى خشبة المسرح في مدينة نيوجيرسي الأميركية، ضمن عرض The Anazala Family Live Show & Concert.

10:15

أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ"أنصالة فاميلي"

خطف الثنائي السوري أنس مروة وأصالة المالح الأنظار خلال أول عرض حي لهما تحت اسم «أنصالة فاميلي»، بعدما نقلا محتواهما العائلي الشهير من منصات التواصل الاجتماعي إلى خشبة المسرح في مدينة نيوجيرسي الأميركية، ضمن عرض The Anazala Family Live Show & Concert.

اخترنا لكم
الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"
12:06
منى واصف تبكي على المسرح خلال تكريمها في حمص: «هاد الوطن بده يضل»
11:03
أنس وأصالة يحققان حلمهما بأول عرض حي لـ"أنصالة فاميلي"
10:15
ملحم زين يفتح ملف الجنوب والحرب.. ويرد على حملات التخوين بمواقف حادة
07:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026