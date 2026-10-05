محمد عساف يثير الجدل بردّه على أحد الحضور بعد طلب تحية للمخيمات الفلسطينية

وبدأ الموقف عندما قال أحد الشبان من بين الجمهور: «عطينا تحية للمخيمات»، ليرد عساف مباشرة: «كلها ، مش مخيم. فلسطين أولًا وأخيرًا»، مضيفًا أنه ابن مخيم، لكن فلسطين هي الأصل، وداعيًا إلى الابتعاد عن المسميات المناطقية.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حول رد عساف. فبينما اعتبر البعض أن رده جاء حادًا على طلب بسيط من الجمهور، رأى آخرون أنه أراد التشديد على وحدة الهوية ورفض تقسيم وفق المخيمات أو المناطق.

وزاد الجدل بعد إعلان عساف لاحقًا إلغاء بقية حفلات جولته في ، ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين الحدثين. إلا أن الفنان أوضح أن الإلغاء جاء نتيجة خلافات تنظيمية بين المتعهد والجهة المنظمة، إضافة إلى ظروف خارجة عن إرادته.

وأكد عساف أنه كان ملتزمًا باستكمال جميع حفلات الجولة، لكنه تلقى إخطارًا بعدم إمكانية إقامة الحفلات المتبقية، واعتذر من الجمهور الذي حجز وانتظر لقاءه.

ورغم استمرار التكهنات، لا يوجد حتى الآن ما يثبت وجود علاقة بين الموقف الذي حصل خلال الحفل وقرار إلغاء الجولة، فيما يبقى الفيديو من أكثر المقاطع تداولًا بسبب ردة فعل عساف المباشرة وتمسكه بعبارة «فلسطين أولًا وأخيرًا».