الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"

ومن بين الأسماء التي توقف عندها زين، الفنان السوري الشامي، حيث أشاد بأعماله وباللون الغنائي الذي يقدمه، وكشف عن تعاون فني مرتقب بينهما، موضحًا أنه سيقدّم قريبًا أغنية من ألحان وكلمات الشامي.

وخلال الحلقة، قدّم ملحم زين مقطعًا من أغنية الشامي الشهيرة «يا ليل ويا العين» بصوته وعلى طريقته الخاصة، في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر . وسرعان ما انتشر الفيديو بعد عرض الحلقة، حيث تداول المتابعون أداء زين للأغنية وأشاد عدد منهم بالطابع المختلف الذي أضافه إليها.

ولم يمر المقطع من دون تفاعل الشامي نفسه، إذ أعاد نشر الفيديو عبر حسابه وعلّق قائلًا: «إنت بتاخد عيوني يا ، مش بس ولحن»، في رد لافت عبّر من خلاله عن محبته وتقديره لملحم زين، وأثار بدوره تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

ويأتي هذا التفاعل في وقت يواصل فيه الشامي تحقيق حضور قوي بأعماله الغنائية، بينما يحافظ ملحم زين على مكانته كواحد من أبرز الأصوات والعربية. ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول الأغنية الجديدة التي ستجمعهما فنيًا، خصوصًا بعد الأصداء الكبيرة التي أحدثها مقطع «يا ليل ويا العين» من حلقة «مساحة خاصة».

لمتابعة الحلقة الكاملة: