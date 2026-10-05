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الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: &quot;إنت بتاخد عيوني يا أبو علي&quot;
الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"
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الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"

فن و منوعات

2026-10-05 | 12:06
الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"
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Aljadeed
الشامي يرد على إشادة ملحم زين به وغنائه لأغنيته: "إنت بتاخد عيوني يا أبو علي"

حلّ الفنان اللبناني ملحم زين ضيفًا على الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج «مساحة خاصة» مع الإعلامي علي ياسين، التي عُرضت على شاشة «الجديد»، وتطرق خلالها إلى عدد من الملفات الفنية والشخصية، كما أعطى رأيه بعدد من الفنانين والأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين الأسماء التي توقف عندها زين، الفنان السوري الشامي، حيث أشاد بأعماله وباللون الغنائي الذي يقدمه، وكشف عن تعاون فني مرتقب بينهما، موضحًا أنه سيقدّم قريبًا أغنية من ألحان وكلمات الشامي.

وخلال الحلقة، قدّم ملحم زين مقطعًا من أغنية الشامي الشهيرة «يا ليل ويا العين» بصوته وعلى طريقته الخاصة، في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسرعان ما انتشر الفيديو بعد عرض الحلقة، حيث تداول المتابعون أداء زين للأغنية وأشاد عدد منهم بالطابع المختلف الذي أضافه إليها.

ولم يمر المقطع من دون تفاعل الشامي نفسه، إذ أعاد نشر الفيديو عبر حسابه وعلّق قائلًا: «إنت بتاخد عيوني يا أبو علي، مش بس كلمة ولحن»، في رد لافت عبّر من خلاله عن محبته وتقديره لملحم زين، وأثار بدوره تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

ويأتي هذا التفاعل في وقت يواصل فيه الشامي تحقيق حضور قوي بأعماله الغنائية، بينما يحافظ ملحم زين على مكانته كواحد من أبرز الأصوات اللبنانية والعربية. ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول الأغنية الجديدة التي ستجمعهما فنيًا، خصوصًا بعد الأصداء الكبيرة التي أحدثها مقطع «يا ليل ويا العين» من حلقة «مساحة خاصة».

لمتابعة الحلقة الكاملة: 

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