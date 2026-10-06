منشور غامض من المستشار تركي آل الشيخ يضع شيرين في الواجهة.. هل تكون مفاجأة حفل فضل شاكر؟

المنشور الغامض فتح باب التكهنات بشأن ما يحضَّر للفنانة خلال الفترة المقبلة، إذ تساءل متابعون عمّا إذا كان آل الشيخ يمهّد للإعلان عن حفل جديد لشيرين في ، فيما ذهب آخرون إلى احتمال مشاركتها في حفل الفنان فضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض.وكان آل الشيخ قد أعلن قبل أيام عن عودة فضل شاكر إلى الحفلات من بوابة الرياض، من خلال حفل مرتقب يقام في 22 أكتوبر على مسرح أبو بكر ، مشيرًا إلى أن طرح التذاكر سيكون يوم الأربعاء عند الساعة الثامنة مساءً.وبعد منشوره الأخير عن شيرين، رجّح عدد من المتابعين أن تكون الفنانة المصرية ضمن المفاجآت المرتبطة بحفل فضل شاكر، خصوصًا في ظل العلاقة الفنية والشخصية التي تجمعهما منذ سنوات، إلى جانب تعاونهما في أكثر من محطة.وكانت شيرين قد زارت فضل شاكر في مخيم عين الحلوة عام 2025، حيث سجلا أغنية مشتركة بعنوان “حدوتة”، من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي، إلا أن الأغنية لم تصدر رسميًا حتى الآن.كما سبق أن زارت شيرين مخيم عين الحلوة عام 2022 من دون الحصول على تصريح مسبق، ما أثار حينها أزمة انتهت بخضوعها للتحقيق، قبل أن توضح أنها لم تكن تعلم بضرورة الحصول على إذن للدخول إلى المخيم.ويملك الثنائي أيضًا تعاونًا غنائيًا قديمًا، إذ قدما عام 2004 دويتو “كل عام وأنت حبيبي”، من كلمات عبد الله الهاشمي وألحان مروان خوري، وهو العمل الذي لا يزال حاضرًا لدى جمهورهما حتى .وحتى الآن، لم يكشف آل الشيخ عن خلفية منشوره أو طبيعة المفاجأة المرتبطة شيرين عبد الوهاب، لتبقى الاحتمالات مفتوحة بين ظهورها في حفل فضل شاكر المرتقب أو التحضير لحدث فني خاص بها في السعودية.