وفاة روبرت كيلكر كيلي نجم Days of Our Lives عن 62 عامًا

توفي الممثل الأمريكي كيلكر ، نجم مسلسلي Days of Our Lives وGeneral Hospital، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد مسيرة طويلة في الدراما التلفزيونية ارتبط اسمه خلالها خصوصًا بشخصية Bo Brady.



وبحسب موقع TMZ، توفي كيلكر مساء السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026 داخل منزله في مدينة بيترز بولاية ميزوري، بعدما شعر بألم في قبل أن يفقد الوعي.



وأفادت الشرطة بأن فرق استجابت لبلاغ عن رجل فاقد الوعي ولا يتنفس، ورغم محاولات الإنعاش، أُعلن عن وفاته في مكان الحادث. وأكدت السلطات عدم وجود أي ظروف مريبة، فيما لم يُعلن حتى الآن عن السبب الطبي الرسمي للوفاة.



وُلد كيلكر كيلي عام 1964 في ، وبدأ مسيرته التلفزيونية عام 1987 في مسلسل Another World، قبل أن يحقق شهرة أوسع عندما تولى دور Bo Brady في Days of Our Lives عام 1992 واستمر فيه حتى 1995.



كما شارك لاحقًا في General Hospital بشخصية Stavros Cassadine، وحصل خلال مسيرته على جوائز من بينها Soap Opera Digest.



وفي سنواته ، ابتعد تدريجيًا عن التمثيل واتجه إلى مجال الطيران، حيث عمل طيارًا محترفًا.