وفاة روبرت كيلكر كيلي نجم Days of Our Lives عن 62 عامًا

وبحسب موقع TMZ، توفي كيلكر كيلي
مساء السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026 داخل منزله في مدينة سانت
بيترز بولاية ميزوري، بعدما شعر بألم في الصدر
قبل أن يفقد الوعي.
وأفادت الشرطة بأن فرق الطوارئ
استجابت لبلاغ عن رجل فاقد الوعي ولا يتنفس، ورغم محاولات الإنعاش، أُعلن عن وفاته في مكان الحادث. وأكدت السلطات عدم وجود أي ظروف مريبة، فيما لم يُعلن حتى الآن عن السبب الطبي الرسمي للوفاة.
وُلد روبرت
كيلكر كيلي عام 1964 في كانساس
، وبدأ مسيرته التلفزيونية عام 1987 في مسلسل Another World، قبل أن يحقق شهرة أوسع عندما تولى دور Bo Brady في Days of Our Lives عام 1992 واستمر فيه حتى 1995.
كما شارك لاحقًا في General Hospital بشخصية Stavros Cassadine، وحصل خلال مسيرته على جوائز من بينها Soap Opera Digest.
وفي سنواته الأخيرة
، ابتعد تدريجيًا عن التمثيل واتجه إلى مجال الطيران، حيث عمل طيارًا محترفًا.