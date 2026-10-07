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زينب سبيتي تستعرض حملها بعد أيام من اعلان هادي أسود طلاقهما
زينب سبيتي تستعرض حملها بعد أيام من اعلان هادي أسود طلاقهما
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زينب سبيتي تستعرض حملها بعد أيام من اعلان هادي أسود طلاقهما

فن و منوعات

2026-10-07 | 07:42
زينب سبيتي تستعرض حملها بعد أيام من اعلان هادي أسود طلاقهما
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Aljadeed
زينب سبيتي تستعرض حملها بعد أيام من اعلان هادي أسود طلاقهما

أثارت زينب سبيتي، طليقة الفنان السوري هادي أسود، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها ببطن بارز، في ما بدا إعلاناً عن حملها، وذلك بعد أيام من إعلان الفنان انتهاء زواجهما رسمياً وعودته إلى حياة العزوبية.

وظهرت خبيرة التجميل اللبنانية في الصور مستلقيةً على سريرها، مرتديةً بيجاما باللون الوردي، فيما كان بطنها واضحاً في اللقطات المنشورة. 
وتزامن نشر الصور مع استمرار الاهتمام بالرسالة التي أعلن فيها الفنان انفصاله، خصوصاً أن عباراته حملت موقفاً حاسماً من زواجه السابق. 
وكان هادي أسود قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها: «اليوم طلقت ورجعت عازب، خلصت من علاقة ما كانت تليق فيي وسكرت باب ما لح افتحه بحياتي، بعض الناس خسارتهم مكسب».

 

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