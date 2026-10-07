زينب سبيتي تستعرض حملها بعد أيام من اعلان هادي أسود طلاقهما

وتزامن نشر الصور مع استمرار الاهتمام بالرسالة التي أعلن فيها الفنان انفصاله، خصوصاً أن عباراته حملت موقفاً حاسماً من زواجه السابق.

وكان قد نشر عبر حساباته على رسالة قال فيها: « طلقت ورجعت عازب، خلصت من علاقة ما كانت تليق فيي وسكرت باب ما لح افتحه بحياتي، بعض الناس خسارتهم مكسب».





وظهرت خبيرة التجميل في الصور مستلقيةً على سريرها، مرتديةً بيجاما باللون الوردي، فيما كان بطنها واضحاً في اللقطات المنشورة.