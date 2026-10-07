زينب سبيتي تستعرض حملها بعد أيام من اعلان هادي أسود طلاقهما

اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بليلة وداع مؤثرة، بعدما قاد الأرجنتين إلى الفوز على بنين بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة ودية أُقيمت الثلاثاء 6 تشرين الأول على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، وسط احتفاء جماهيري بالقائد الذي ارتدى قميص المنتخب لأكثر من عقدين.
انقسم متابعون على مواقع التواصل حول طريقة استقبال النجمة الأميركية زيندايا لبريجيت ماكرون خلال عرض «لويس فيتون» في باريس، بعدما أظهر مقطع نشرته مجلة «Paris Match» مصافحتها والترحيب بها من دون النهوض من مقعدها.
تحدثت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بصراحة عن حاجتها إلى الأمان خلال لقائها مع أنس بوخش في «ABtalks»، مؤكدة أنها خاضت نحو خمس تجارب زواج رغبةً في الاستقرار، وأحبت في كل مرة رغم بعض الاختيارات الخاطئة.