سقوط مفاجئ لسيلين ديون أمام الآلاف.. وتصرف غير متوقع بعد انتهاء الحفل!

ووقع الحادث أثناء أداء ديون أغنيتها الشهيرة "Dans un autre monde"، إذ تعثّرت خلال إحدى حركاتها الاستعراضية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونهضت، رافعةً إبهامها في إشارة لطمأنة الجمهور، قبل أن تواصل الغناء من دون أن تتوقف، وسط تفاعل الحاضرين مع طريقة تعاملها مع الموقف.

ولم يمنعها السقوط من استكمال الحفل بحيويتها المعتادة، إذ تابعت تقديم أغنياتها والتفاعل مع محبيها، في عكس احترافيتها وقدرتها على تجاوز المواقف المفاجئة على المسرح.

ولم تنتهِ المفاجآت عند هذا الحد، إذ أفاد موقع «بصراحة» بأن ديون خرجت بعد انتهاء الحفل للقاء عدد من معجبيها الذين كانوا ينتظرونها في الشارع، حيث حرصت على تحيتهم والتحدث إليهم، بل وشاركتهم الغناء في أجواء عفوية مليئة بالفرح والحماس.

وأظهرت هذه اللحظات الجانب المرح والعفوي من شخصية الكندية، التي بدت بحالة معنوية جيدة بعد الحادث، واستمرت في تبادل اللحظات المميزة مع جمهورها.

ويأتي هذا الموقف خلال سلسلة حفلات ديون في ، التي تشكّل عودتها المنتظرة إلى المسرح بعد غياب استمر أكثر من ست سنوات، على خلفية معاناتها مع متلازمة الشخص المتيبّس، وهو مرض عصبي نادر أثّر في قدرتها على الغناء والحركة، ودفعها سابقاً إلى الابتعاد عن الحفلات المباشرة.

ومع انتشار مشاهد سقوطها ولقائها العفوي مع المعجبين، عادت ديون لتتصدر الاهتمام، ليس بسبب الحادث وحده، بل أيضاً بسبب إصرارها على مواصلة الغناء والحفاظ على علاقتها القريبة بجمهورها.