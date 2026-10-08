أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سقوط مفاجئ لسيلين ديون أمام الآلاف.. وتصرف غير متوقع بعد انتهاء الحفل!
سقوط مفاجئ لسيلين ديون أمام الآلاف.. وتصرف غير متوقع بعد انتهاء الحفل!
A-
A+

سقوط مفاجئ لسيلين ديون أمام الآلاف.. وتصرف غير متوقع بعد انتهاء الحفل!

فن و منوعات

2026-10-08 | 03:48
سقوط مفاجئ لسيلين ديون أمام الآلاف.. وتصرف غير متوقع بعد انتهاء الحفل!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سقوط مفاجئ لسيلين ديون أمام الآلاف.. وتصرف غير متوقع بعد انتهاء الحفل!

تعرّضت النجمة العالمية سيلين ديون لموقف مفاجئ خلال حفلها الحادي عشر في باريس، مساء الأربعاء 7 تشرين الأول 2026، بعدما فقدت توازنها وسقطت على خشبة المسرح أمام آلاف الحاضرين، في لحظة أثارت قلق جمهورها وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث أثناء أداء ديون أغنيتها الشهيرة "Dans un autre monde"، إذ تعثّرت خلال إحدى حركاتها الاستعراضية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونهضت، رافعةً إبهامها في إشارة لطمأنة الجمهور، قبل أن تواصل الغناء من دون أن تتوقف، وسط تفاعل الحاضرين مع طريقة تعاملها مع الموقف.

ولم يمنعها السقوط من استكمال الحفل بحيويتها المعتادة، إذ تابعت تقديم أغنياتها والتفاعل مع محبيها، في مشهد عكس احترافيتها وقدرتها على تجاوز المواقف المفاجئة على المسرح.

ولم تنتهِ المفاجآت عند هذا الحد، إذ أفاد موقع «بصراحة» بأن ديون خرجت بعد انتهاء الحفل للقاء عدد من معجبيها الذين كانوا ينتظرونها في الشارع، حيث حرصت على تحيتهم والتحدث إليهم، بل وشاركتهم الغناء في أجواء عفوية مليئة بالفرح والحماس.

وأظهرت هذه اللحظات الجانب المرح والعفوي من شخصية النجمة الكندية، التي بدت بحالة معنوية جيدة بعد الحادث، واستمرت في تبادل اللحظات المميزة مع جمهورها.

ويأتي هذا الموقف خلال سلسلة حفلات ديون في باريس، التي تشكّل عودتها المنتظرة إلى المسرح بعد غياب استمر أكثر من ست سنوات، على خلفية معاناتها مع متلازمة الشخص المتيبّس، وهو مرض عصبي نادر أثّر في قدرتها على الغناء والحركة، ودفعها سابقاً إلى الابتعاد عن الحفلات المباشرة.

ومع انتشار مشاهد سقوطها ولقائها العفوي مع المعجبين، عادت ديون لتتصدر الاهتمام، ليس بسبب الحادث وحده، بل أيضاً بسبب إصرارها على مواصلة الغناء والحفاظ على علاقتها القريبة بجمهورها.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

مايا دياب تصل إلى تركمانستان وسط استقبال مميز استعداداً لحفلها
07:13

مايا دياب تصل إلى تركمانستان وسط استقبال مميز استعداداً لحفلها

وصلت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى تركمانستان، حيث حظيت باستقبال مميز، استعداداً للمشاركة في حفل غنائي يُقام يوم الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026 في العاصمة عشق آباد، بمشاركة أسماء بارزة من الساحة الفنية التركية والروسية.

07:13

مايا دياب تصل إلى تركمانستان وسط استقبال مميز استعداداً لحفلها

وصلت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى تركمانستان، حيث حظيت باستقبال مميز، استعداداً للمشاركة في حفل غنائي يُقام يوم الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026 في العاصمة عشق آباد، بمشاركة أسماء بارزة من الساحة الفنية التركية والروسية.

وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"
06:03

وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"

غيّب الموت الفنان الهندي نانا باتيكار، الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعدما تعرّض لتوقف قلبي في منزله بولاية غوا، لتنتهي مسيرة فنية امتدت قرابة خمسة عقود، ترك خلالها بصمة بارزة في السينما الهندية.

06:03

وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"

غيّب الموت الفنان الهندي نانا باتيكار، الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعدما تعرّض لتوقف قلبي في منزله بولاية غوا، لتنتهي مسيرة فنية امتدت قرابة خمسة عقود، ترك خلالها بصمة بارزة في السينما الهندية.

"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه
04:59

"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه

أثار مقطع فيديو لمعجبة لبنانية بالفنان فضل شاكر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت بعفوية عن خيبة أملها لعدم تمكنها من شراء تذكرة لحفله المرتقب في الرياض، معلنة استعدادها للزواج ممن يساعدها في الحصول عليها، قبل أن يتدخل نجله محمد ويفاجئها بالاستجابة لطلبها.

04:59

"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه

أثار مقطع فيديو لمعجبة لبنانية بالفنان فضل شاكر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت بعفوية عن خيبة أملها لعدم تمكنها من شراء تذكرة لحفله المرتقب في الرياض، معلنة استعدادها للزواج ممن يساعدها في الحصول عليها، قبل أن يتدخل نجله محمد ويفاجئها بالاستجابة لطلبها.

اخترنا لكم
مايا دياب تصل إلى تركمانستان وسط استقبال مميز استعداداً لحفلها
07:13
وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"
06:03
"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه
04:59
تذاكر فضل شاكر تنفد بأقل من ساعة.. وليلة ثانية لـ"عودة الغايب" في الرياض
04:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026