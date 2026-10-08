صورة "أحدث ظهور" لعادل إمام تثير الجدل.. مصدر من أسرته يكشف حقيقتها

وتداول مستخدمون الصورة باعتبارها أحدث ظهور لـ"الزعيم"، ما أثار تساؤلات بين محبيه بشأن صحتها وحالته الصحية.
نفى مصدر من داخل أسرة عادل إمام أن تكون الصورة له، مؤكداً أنها معدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن الفنان لم يخرج من منزله بهذه الهيئة.
وأشار التقرير إلى أن الصورة الأصلية تعود إلى السيناريست الهندي سليم خان، والد نجم بوليوود سلمان خان، خلال وجوده داخل سيارته في مومباي، وأنها خضعت لتعديلات جعلت ملامحه أقرب إلى ملامح عادل إمام.
وتزامن الجدل مع تصريحات للمنتج هشام تحسين بشأن تعرض أعمال عادل إمام للقرصنة، مستشهداً بمسلسلي «عوالم خفية» و«فلانتينو».
وأوضح أنه فوجئ بعرض العملين على قنوات لم تحصل على حقوق بثهما من الجهة المنتجة، مشيراً إلى أن بعض الجهات تعيد مونتاج الأعمال وحذف مشاهد منها، ثم تحقق عوائد إعلانية من عرضها بصورة غير قانونية.
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