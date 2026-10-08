وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار آل الشيخ، إقامة الحفل الإضافي يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر على مسرح أبو بكر ، إلى جانب الأمسية الأولى المقررة في 22 من الشهر نفسه. وتُطرح تذاكر الليلة الثانية الخميس 8 أكتوبر، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ، عبر منصة «ويبوك».

وجاء الإعلان مساء الأربعاء، عقب الإقبال الواسع على حجز تذاكر الليلة الأولى. وبحسب المعلومات المصاحبة للإعلان، وصل الطلب على حضور الحفل إلى عشرات الآلاف، ما دفع إلى تخصيص موعد إضافي يمنح المزيد من محبي الفنان فرصة حضور عودته إلى الحفلات الجماهيرية.

وكان الإعلان الرسمي عن حفل «عودة الغايب» في 4 أكتوبر قد سبقه تشويق عبر ، قبل موعد اللقاء في . وخلال أيام، تحوّل ترقب الجمهور إلى إقبال كبير على التذاكر، ليصبح فضل موعد مع أمسيتين متتاليتين بعد سنوات طويلة من الغياب عن المسرح.

ورغم ابتعاده عن الحفلات، واصل شاكر إصدار أعمال غنائية أبقت صوته حاضراً لدى جمهوره، من بينها «صحّاك الشوق» و«أحلى رسمة»، إلى جانب «كيفك ع فراقي» التي جمعته بابنه محمد شاكر. وتفتح عودته المرتقبة الباب أمام لقاء ينتظره محبوه، يجمع أغنياته التي ارتبطوا بها على مدى سنوات بإصداراته الأحدث.