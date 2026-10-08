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تذاكر فضل شاكر تنفد بأقل من ساعة.. وليلة ثانية لـ&quot;عودة الغايب&quot; في الرياض
تذاكر فضل شاكر تنفد بأقل من ساعة.. وليلة ثانية لـ"عودة الغايب" في الرياض
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تذاكر فضل شاكر تنفد بأقل من ساعة.. وليلة ثانية لـ"عودة الغايب" في الرياض

فن و منوعات

2026-10-08 | 04:47
تذاكر فضل شاكر تنفد بأقل من ساعة.. وليلة ثانية لـ"عودة الغايب" في الرياض
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Aljadeed
تذاكر فضل شاكر تنفد بأقل من ساعة.. وليلة ثانية لـ"عودة الغايب" في الرياض

لم تكن ليلة واحدة كافية لجمهور الفنان اللبناني فضل شاكر، إذ دفع الإقبال الكبير على حفله المرتقب «عودة الغايب» إلى إضافة أمسية ثانية ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما نفدت تذاكر الحفل الأول خلال أقل من ساعة من طرحها.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إقامة الحفل الإضافي يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم، إلى جانب الأمسية الأولى المقررة في 22 من الشهر نفسه. وتُطرح تذاكر الليلة الثانية اليوم الخميس 8 أكتوبر، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، عبر منصة «ويبوك».

وجاء الإعلان مساء الأربعاء، عقب الإقبال الواسع على حجز تذاكر الليلة الأولى. وبحسب المعلومات المصاحبة للإعلان، وصل الطلب على حضور الحفل إلى عشرات الآلاف، ما دفع إلى تخصيص موعد إضافي يمنح المزيد من محبي الفنان فرصة حضور عودته إلى الحفلات الجماهيرية.

وكان الإعلان الرسمي عن حفل «عودة الغايب» في 4 أكتوبر قد سبقه تشويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الكشف عن موعد اللقاء في الرياض. وخلال أيام، تحوّل ترقب الجمهور إلى إقبال كبير على التذاكر، ليصبح فضل شاكر على موعد مع أمسيتين متتاليتين بعد سنوات طويلة من الغياب عن المسرح.

ورغم ابتعاده عن الحفلات، واصل شاكر إصدار أعمال غنائية أبقت صوته حاضراً لدى جمهوره، من بينها «صحّاك الشوق» و«أحلى رسمة»، إلى جانب «كيفك ع فراقي» التي جمعته بابنه محمد شاكر. وتفتح عودته المرتقبة الباب أمام لقاء ينتظره محبوه، يجمع أغنياته التي ارتبطوا بها على مدى سنوات بإصداراته الأحدث.

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