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وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم &quot;Welcome&quot;
وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"
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وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"

فن و منوعات

2026-10-08 | 06:03
وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"
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Aljadeed
وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"

غيّب الموت الفنان الهندي نانا باتيكار، الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعدما تعرّض لتوقف قلبي في منزله بولاية غوا، لتنتهي مسيرة فنية امتدت قرابة خمسة عقود، ترك خلالها بصمة بارزة في السينما الهندية.

وبحسب صحيفة «ذا إنديان إكسبرس»، أكد نجله مالهار خبر الوفاة، فيما أوضح مستشفى مانيبال أن محاولات إنعاشه استمرت نحو 45 دقيقة من دون نجاح. وأشار الطبيب المعالج إلى أن السبب الذي أدى إلى التوقف القلبي لم يُحسم بعد، وأن الجثمان نُقل لإجراء الفحوص اللازمة.

بدأ باتيكار مشواره السينمائي بفيلم «Gaman» عام 1978، وبرز بحضوره القوي وأدائه المتنوع بين الأدوار الدرامية والكوميدية. وقدّم أعمالاً شهيرة، بينها «Parinda» و«Krantiveer» و«Raajneeti»، كما خاض تجربة الإخراج في فيلم «Prahaar».

وحصد خلال مسيرته ثلاث جوائز وطنية هندية، من بينها جائزة أفضل ممثل عن «Krantiveer»، إلى جانب جوائز «فيلم فير»، كما كُرّم بوسام «بادما شري» تقديراً لإسهاماته الفنية. 

ورغم شهرته بالأدوار الجادة، ارتبط اسمه لدى جمهور واسع بشخصية «أوداي شيتي» في الفيلم الكوميدي «Welcome»، التي أظهرت جانباً مختلفاً من موهبته وأصبحت من أبرز شخصياته لدى محبي بوليوود.

وأثار رحيله موجة من الحزن في الوسط الفني الهندي، فيما أعلنت حكومة ولاية ماهاراشترا إقامة جنازة رسمية تكريماً لإسهاماته في المسرح والسينما باللغتين الهندية والماراثية.

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