وفاة نانا باتيكار عن 75 عاماً.. بوليوود تودّع نجم "Welcome"

وبحسب صحيفة «ذا إنديان إكسبرس»، أكد نجله مالهار خبر الوفاة، فيما أوضح مستشفى مانيبال أن محاولات إنعاشه استمرت نحو 45 دقيقة من دون نجاح. وأشار الطبيب المعالج إلى أن السبب الذي أدى إلى التوقف القلبي لم يُحسم بعد، وأن الجثمان نُقل لإجراء الفحوص اللازمة.

بدأ باتيكار مشواره السينمائي بفيلم «Gaman» عام 1978، وبرز بحضوره القوي وأدائه المتنوع بين الأدوار الدرامية والكوميدية. وقدّم أعمالاً شهيرة، بينها «Parinda» و«Krantiveer» و«Raajneeti»، كما خاض تجربة الإخراج في فيلم «Prahaar».

وحصد خلال مسيرته ثلاث جوائز وطنية هندية، من بينها ممثل عن «Krantiveer»، إلى جانب جوائز «فيلم فير»، كما كُرّم بوسام «بادما شري» تقديراً لإسهاماته الفنية.

ورغم شهرته بالأدوار الجادة، ارتبط اسمه لدى جمهور واسع بشخصية «أوداي شيتي» في الفيلم الكوميدي «Welcome»، التي أظهرت جانباً مختلفاً من موهبته وأصبحت من أبرز شخصياته لدى محبي بوليوود.

وأثار رحيله موجة من الحزن في الوسط الفني ، فيما أعلنت حكومة ولاية ماهاراشترا إقامة جنازة رسمية تكريماً لإسهاماته في المسرح والسينما باللغتين والماراثية.