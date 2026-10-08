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&quot;مستعدة أتجوزه&quot;.. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه
"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه
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"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه

فن و منوعات

2026-10-08 | 04:59
"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه
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Aljadeed
"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه

أثار مقطع فيديو لمعجبة لبنانية بالفنان فضل شاكر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت بعفوية عن خيبة أملها لعدم تمكنها من شراء تذكرة لحفله المرتقب في الرياض، معلنة استعدادها للزواج ممن يساعدها في الحصول عليها، قبل أن يتدخل نجله محمد ويفاجئها بالاستجابة لطلبها.

وظهرت المعجبة في الفيديو وهي تروي أنها انتظرت 14 عاماً لمشاهدة فنانها المفضل على المسرح، وأنها أتمّت ترتيبات سفرها إلى السعودية، من التأشيرة وحجوزات الطيران والفندق إلى المواصلات، وجهّزت حقيبتها، لكنها فوجئت بنفاد التذاكر قبل أن تتمكن من حجز مقعد.

وقالت مازحة: «اللي بيلاقيلي تيكت لحفل فضل.. مستعدة أتجوزه»، مشيرة إلى أنها استنفدت محاولاتها للحصول على تذكرة، واختتمت مناشدتها بالقول: «بدي تيكت واحد.. أنا بنت قنوعة».

وسرعان ما وصل الفيديو إلى محمد فضل شاكر، الذي أعاد مشاركته عبر خاصية «الستوري» على إنستغرام، وأعلن توفير تذكرة لها لحضور حفل والده، كاتباً: «الفضول بسلم عليكي وبقلك تكرم عينك أحلى تيكت لعيونك، لا تنهاري ولا تقهري بتنوري».

وتداول متابعون رد محمد إلى جانب مناشدة المعجبة، مشيدين بمبادرته التي حوّلت خيبة أملها إلى فرصة لحضور اللقاء الذي انتظرته سنوات.

ويأتي هذا التفاعل مع الإقبال الكبير على حفل «عودة الغايب»، المقرر في 22 تشرين الأول/أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم الرياض، والذي دفع إلى الإعلان عن ليلة ثانية في 23 من الشهر نفسه، بعد نفاد تذاكر الأمسية الأولى.

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