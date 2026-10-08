"مستعدة أتجوزه".. معجبة تطلب تذكرة لحفل فضل شاكر ونجله محمد شاكر يفاجئها بردّه

وظهرت المعجبة في الفيديو وهي تروي أنها انتظرت 14 عاماً لمشاهدة فنانها المفضل على المسرح، وأنها أتمّت ترتيبات سفرها إلى ، من التأشيرة وحجوزات الطيران والفندق إلى المواصلات، وجهّزت حقيبتها، لكنها فوجئت بنفاد التذاكر قبل أن تتمكن من حجز مقعد.

وقالت مازحة: «اللي بيلاقيلي تيكت لحفل فضل.. مستعدة أتجوزه»، مشيرة إلى أنها استنفدت محاولاتها للحصول على تذكرة، واختتمت مناشدتها بالقول: «بدي تيكت واحد.. أنا بنت قنوعة».

وسرعان ما وصل الفيديو إلى محمد فضل شاكر، الذي أعاد مشاركته عبر خاصية «الستوري» على ، وأعلن توفير تذكرة لها لحضور حفل والده، كاتباً: «الفضول بسلم عليكي وبقلك تكرم عينك أحلى تيكت لعيونك، لا تنهاري ولا تقهري بتنوري».

وتداول متابعون رد جانب مناشدة المعجبة، مشيدين بمبادرته التي حوّلت خيبة أملها إلى فرصة لحضور اللقاء الذي انتظرته سنوات.

ويأتي هذا التفاعل مع الإقبال الكبير على حفل «عودة الغايب»، المقرر في 22 تشرين الأول/أكتوبر على مسرح أبو بكر ضمن موسم ، والذي دفع إلى الإعلان عن ليلة ثانية في 23 من الشهر نفسه، بعد نفاد تذاكر الأمسية الأولى.