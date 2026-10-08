مايا دياب تصل إلى تركمانستان وسط استقبال مميز استعداداً لحفلها

يستضيف استاد عشق آباد متعدد الوظائف الحفل ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في أمسية تجمع مايا دياب بالمغنية الروسية نيوشا، إلى جانب الفنانة هاديسة والفنان مورات بوز من تركيا.

وتمنح مشاركة دياب الحفل حضوراً لبنانياً وعربياً ضمن برنامج يجمع فنانين من خلفيات موسيقية مختلفة، في لقاء يتيح للجمهور متابعة تجارب غنائية متنوعة على منصة واحدة. وتأتي هذه المشاركة في إطار نشاطها الفني وإطلالاتها على مسارح خارج المنطقة .

وأعلنت بلدية مدينة عشق آباد، الجهة المنظمة، أن يهدف إلى تعزيز روابط الصداقة والعلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعوب، من خلال أمسية تلتقي فيها الموسيقى مع التبادل الثقافي.

ومع وصول الفنانة إلى تركمانستان، تتجه الأنظار إلى مشاركتها المرتقبة في الحفل، وسط ترقب للقاء يجمعها بجمهور عشق آباد والنجوم المشاركين في هذه الأمسية.