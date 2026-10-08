مايا دياب تصل إلى تركمانستان وسط استقبال مميز استعداداً لحفلها

يستضيف استاد عشق آباد متعدد الوظائف الحفل ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في أمسية تجمع مايا دياب بالمغنية الروسية نيوشا، إلى جانب الفنانة هاديسة والفنان مورات بوز من تركيا.
وتمنح مشاركة دياب الحفل حضوراً لبنانياً وعربياً ضمن برنامج يجمع فنانين من خلفيات موسيقية مختلفة، في لقاء يتيح للجمهور متابعة تجارب غنائية متنوعة على منصة واحدة. وتأتي هذه المشاركة في إطار نشاطها الفني وإطلالاتها على مسارح خارج المنطقة العربية.
View this post on Instagram
A post shared by Diabers_forever (@diabers__forever)
A post shared by Diabers_forever (@diabers__forever)
وأعلنت بلدية مدينة عشق آباد، الجهة المنظمة، أن الحدث يهدف إلى تعزيز روابط الصداقة والعلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعوب، من خلال أمسية تلتقي فيها الموسيقى مع التبادل الثقافي.
ومع وصول الفنانة اللبنانية إلى تركمانستان، تتجه الأنظار إلى مشاركتها المرتقبة في الحفل، وسط ترقب للقاء يجمعها بجمهور عشق آباد والنجوم المشاركين في هذه الأمسية.
استعاد الفنان اللبناني ملحم زين ذكريات مشاركته في برنامج «سوبر ستار»، متوقفاً عند لحظة خروجه وردود الفعل التي رافقتها، خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي علي ياسين في افتتاح الموسم الثاني من برنامج «مساحة خاصة» على شاشة «الجديد».
غيّب الموت الفنان الهندي نانا باتيكار، الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعدما تعرّض لتوقف قلبي في منزله بولاية غوا، لتنتهي مسيرة فنية امتدت قرابة خمسة عقود، ترك خلالها بصمة بارزة في السينما الهندية.
أثار مقطع فيديو لمعجبة لبنانية بالفنان فضل شاكر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت بعفوية عن خيبة أملها لعدم تمكنها من شراء تذكرة لحفله المرتقب في الرياض، معلنة استعدادها للزواج ممن يساعدها في الحصول عليها، قبل أن يتدخل نجله محمد ويفاجئها بالاستجابة لطلبها.