ملحم زين يستذكر خروجه من "سوبر ستار": "بتذكر كيف الناس كسّرت الاستديو"

وقال زين: «بتذكر لما طلعت من البرنامج شو صار وكيف الناس كسّرت الاستديو»، مستحضراً التفاعل الجماهيري مع خروجه من المنافسة، في واحدة من البارزة التي رافقت بداياته الفنية.

ولم يقتصر الحوار على تجربة «سوبر ستار»، إذ تنقّل بين ذكريات البدايات وكواليس الأغنيات والعلاقات داخل الوسط الفني. وكشف زين أن بعض الأعمال التي اشتهرت بأصوات فنانين آخرين كانت مطروحة عليه أولاً، بينها أغنيات وصلت لاحقاً إلى وائل كفوري وناصيف زيتون.

وتحدث عن علاقته بأسماء بارزة، من علامة وفضل شاكر إلى جوليا بطرس وفيروز وزياد الرحباني، كما أشار إلى فنان لبناني رأى أنه حاول محاربته في مرحلة من مسيرته. واستعاد أيضاً كواليس تصوير كليب «ردوا حبيبي» والظروف التي تزامنت مع اغتيال الرئيس .

وفي الجانب الشخصي، عاد زين إلى طفولته وعلاقته بوالده، وتحدث عن زوجته وأولاده والعوامل التي ساهمت في استقرار حياته العائلية. كما استذكر الخوف الذي عاشه على أولاده خلال انفجار مرفأ في الرابع من آب، وكشف تفاصيل نجاتهم من تداعياته.

وتطرّق الحوار إلى الجنوب والحرب والانتماء، حيث ردّ زين على حملات التخوين وشرح موقفه من الوطنية، إلى جانب حديثه عن علاقته بالدين واستعداده للحج ونظرته إلى الأديان الأخرى.