كيفانش تاتليتوغ يكشف السبب الحقيقي وراء اختفائه عن إنستغرام.. وهذا ما قاله عن حادثة تصوير ابنه!

بعد أشهر من الجدل والتساؤلات حول اختفائه المفاجئ عن ، خرج النجم كيفانش تاتليتوغ، بطل مسلسل «العشق الممنوع»، عن صمته، كاشفاً للمرة الأولى السبب الحقيقي وراء إغلاق حسابه على «إنستغرام»، الذي كان يتابعه نحو خمسة ملايين شخص، إلى جانب حديثه عن حادثة وقعت داخل منزله واعتذاره المفاجئ لأحد الصحفيين.

وفي التفاصيل، تحدث تاتليتوغ إلى خلال الخاص لعمله الجديد «أعمال منظمة: كنز قارون»، حيث سُئل عن الأسباب التي دفعته إلى الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي منذ آب الماضي، وسط تكهنات عن وجود ظروف شخصية وراء قراره.



لكن الممثل فاجأ الجميع بإجابة بسيطة، مؤكداً أنه اتخذ القرار بسبب شعوره بالملل، وقال: «شعرت بالملل، وأردت إغلاق الحساب، ففعلت. لا داعي لربط هذا القرار بقصة درامية».



وأضاف أنه قرر استثمار وقته بعيداً عن الافتراضي، فاتجه نحو المطالعة، موضحاً أنه اشترى نحو 24 كتاباً وأمضى وقتاً طويلاً في قراءتها.



وخلال اللقاء نفسه، تطرق تاتليتوغ إلى حادثة إصابة العامل التركماني بهادور يانغيباييف إثر سقوطه في منزله بمنطقة غوكتورك في إسطنبول، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة، وأنه لا يزال يقدم له الدعم الإنساني والقانوني والشخصي.



وشدد على أن المصاب ليس موظفاً لديه، لكنه سيواصل الوقوف إلى جانبه ومتابعة تطورات القضية عن كثب، واعداً بالكشف عن المزيد من التفاصيل في الفترة المقبلة.



أما المفاجأة الأخرى، فكانت اعتذار كيفانش تاتليتوغ لأحد الصحفيين بعد خلاف وقع بينهما الشهر الماضي في ، عندما حاول الأخير التقاط صورة لابنه.



وأوضح الممثل التركي أن الحادثة وقعت في ساعة متأخرة من الليل، وأنه اعتقد أن الشخص الذي يصوّر ابنه مجرد مواطن عادي، ما دفعه إلى التصرف بحزم بسبب حرصه الشديد على خصوصية طفله.



وتوجه إلى الصحفي قائلاً: «إذا كنت قد جرحت مشاعرك، فأنا أعتذر منك»، في موقف لفت الأنظار خلال اللقاء، خصوصاً أنه جاء بعد فترة من الجدل حول الحادثة.



وبهذه التصريحات، وضع تاتليتوغ حداً للتكهنات بشأن ابتعاده عن ، مؤكداً أن الأمر لم يكن سوى قرار شخصي اتخذه بعيداً عن أي خلافات أو أزمات.