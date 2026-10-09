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والد سعد لمجرد يعاتب النقابات الفنية المغربية بعد سجن نجله: حتى ما سألتوا عنا!
والد سعد لمجرد يعاتب النقابات الفنية المغربية بعد سجن نجله: حتى ما سألتوا عنا!
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والد سعد لمجرد يعاتب النقابات الفنية المغربية بعد سجن نجله: حتى ما سألتوا عنا!

فن و منوعات

2026-10-09 | 04:09
والد سعد لمجرد يعاتب النقابات الفنية المغربية بعد سجن نجله: حتى ما سألتوا عنا!
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Aljadeed
والد سعد لمجرد يعاتب النقابات الفنية المغربية بعد سجن نجله: حتى ما سألتوا عنا!

خرج الفنان المغربي البشير عبدو، والد النجم سعد لمجرد، عن صمته موجهاً رسالة عتاب إلى رؤساء النقابات والهيئات الفنية في المغرب، بعد الحكم الصادر بحق نجله بالسجن لمدة 10 سنوات في فرنسا، معبّراً عن خيبة أمله من غياب الدعم والمساندة خلال المحنة الصعبة التي تمر بها العائلة.

وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقه بصورة تجمعه بابنه، عبّر البشير عبدو عن حزنه الشديد، لكنه استهل رسالته بتوجيه الشكر إلى جمهور سعد لمجرد، الذي حرص على مواساة الأسرة والدعاء لها خلال الأيام الماضية.

وأكد أن رسائل المحبة والتضامن التي تلقاها من المتابعين ساهمت في التخفيف من الألم الذي تعيشه العائلة، خصوصاً في ظل التطورات القضائية الأخيرة التي أعادت قضية نجله إلى الواجهة.

لكن اللافت في المنشور كان العتاب الذي وجّهه إلى المسؤولين عن النقابات والهيئات الفنية المغربية، معرباً عن استغرابه من عدم تواصلهم مع الأسرة، ولو للاطمئنان إلى أحوالها، رغم انتمائه ونجله إلى الوسط الفني المغربي.

وكتب معبّراً عن استيائه: «وآسف كثيرا لرؤساء النقابات والهيئات الفنية ببلدي الحبيب المغرب لعدم الوقوف معنا في هذه المحنة ولو بالسؤال عنا كفنانين ننتمي للأسرة الفنية المغربية».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها البشير عبدو عن حزنه وغضبه، إذ سبق أن نشر رسالة دافع فيها عن نجله، مؤكداً اقتناعه ببراءته، ووصف الحكم الصادر بحقه بالجائر، معتبراً أن فريق الدفاع قدّم أدلة تدعم موقفه أمام القضاء الفرنسي.

وتأتي هذه التصريحات بعدما قضت محكمة الاستئناف في كريتاي الفرنسية بسجن سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، إثر إدانته في قضية اغتصاب مشدد، بعدما كان قد صدر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات عام 2023 في القضية نفسها.

وفي المقابل، أكدت محامية سعد لمجرد، ماري بورغوبورو، أن فريق الدفاع يعتزم الطعن بالحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، مجددة تمسكها ببراءة موكلها.

وأعادت رسالة البشير عبدو تسليط الضوء على موقف الوسط الفني المغربي من قضية سعد لمجرد، وسط استمرار الجدل بشأن الحكم القضائي وتداعياته على عائلته ومسيرته الفنية.

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