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وفاة حفيد ماجد المصري بعد أيام قليلة من ولادته.. فرحة العائلة لم تكتمل!
وفاة حفيد ماجد المصري بعد أيام قليلة من ولادته.. فرحة العائلة لم تكتمل!
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وفاة حفيد ماجد المصري بعد أيام قليلة من ولادته.. فرحة العائلة لم تكتمل!

فن و منوعات

2026-10-09 | 04:16
وفاة حفيد ماجد المصري بعد أيام قليلة من ولادته.. فرحة العائلة لم تكتمل!
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Aljadeed
وفاة حفيد ماجد المصري بعد أيام قليلة من ولادته.. فرحة العائلة لم تكتمل!

تحولت فرحة الفنان المصري ماجد المصري وعائلته باستقبال حفيديه التوأم إلى حزن كبير، بعد وفاة حفيده الرضيع «يونس»، نجل المخرج أحمد ماجد المصري، بعد 8 أيام فقط من ولادته، في خبر مؤلم صدم أفراد الأسرة ومحبي الفنان.

وأعلن ماجد المصري وفاة حفيده عبر خاصية «الستوري» على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، حيث نشر رسالة نعي كتب فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابن أحمد ابني في ذمة الله»، كما كشف عن إقامة صلاة الجنازة يوم الجمعة 9 تشرين الأول في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع في القاهرة.

وجاءت وفاة الطفل يونس بعد أيام قليلة من احتفال العائلة بولادته مع شقيقه التوأم جبريل، إذ كان والده أحمد ماجد المصري قد شارك متابعيه فرحته باستقبال طفليه، معلناً قدومهما وسط موجة من التهاني والتبريكات من الأصدقاء والمتابعين.

وكان الفنان ماجد المصري قد شارك أيضاً فرحة نجله، وحرص على تهنئته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبّراً عن سعادته بانضمام المولودين الجديدين إلى العائلة، قبل أن تتبدل الأجواء بشكل مفاجئ مع إعلان وفاة أحدهما.

وبحسب ما جرى تداوله، وُلد التوأم في 30 أيلول الماضي، وتوفي يونس يوم الخميس 8 تشرين الأول، بعد ثمانية أيام فقط من ولادته، فيما لم تكشف الأسرة عن الأسباب التي أدت إلى وفاته.

كما نعت منى إش إش، والدة أحمد ماجد المصري، حفيدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على «إنستغرام»، داعية الأسرة إلى الصبر والاحتساب في هذا المصاب الأليم.

وتعد هذه المرة الثانية التي يُرزق فيها أحمد ماجد المصري بتوأم، إذ سبق أن احتفل باستقبال توأم في وقت سابق، وكان يحرص على مشاركة بعض اللحظات العائلية مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد الفني، شارك ماجد المصري في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «أولاد الراعي»، الذي تناول قصة ثلاثة أشقاء ينجحون في بناء إمبراطورية تجارية، قبل أن تتحول الثروة والنفوذ إلى مصدر للصراعات والخلافات بينهم.

وتأتي هذه الخسارة بعد أيام فقط من مناسبة سعيدة جمعت أفراد العائلة، لتتحول فرحة استقبال التوأم إلى لحظات حزن على رحيل يونس، الذي لم يمضِ على ولادته سوى أيام معدودة.

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