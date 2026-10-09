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إلغاء عدد من تذاكر حفل فضل شاكر في الرياض بعد بيعها.. ما السبب؟
إلغاء عدد من تذاكر حفل فضل شاكر في الرياض بعد بيعها.. ما السبب؟
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إلغاء عدد من تذاكر حفل فضل شاكر في الرياض بعد بيعها.. ما السبب؟

فن و منوعات

2026-10-09 | 04:32
إلغاء عدد من تذاكر حفل فضل شاكر في الرياض بعد بيعها.. ما السبب؟
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Aljadeed
إلغاء عدد من تذاكر حفل فضل شاكر في الرياض بعد بيعها.. ما السبب؟

أثار إعلان إلغاء عدد من تذاكر حفل الفنان اللبناني فضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض تساؤلات بين الجمهور، خصوصاً بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الحفلات ونفاد التذاكر فور طرحها للبيع، ما دفع الجهة المسؤولة عن بيع التذاكر إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح ملابسات القرار وأسبابه.

وأعلنت منصة «Webook» عن إلغاء مجموعة من التذاكر التي سبق بيعها لحفل فضل شاكر، بعدما تبيّن أنها اشتُريت بطرق غير مشروعة، في خطوة تهدف إلى مكافحة السوق السوداء وحماية حقوق الجمهور وضمان وصول التذاكر إلى الأشخاص الراغبين فعلياً في حضور الحفل.

وأكدت المنصة أن المبالغ المدفوعة مقابل التذاكر الملغاة ستُعاد إلى أصحابها عبر وسيلة الدفع نفسها التي استخدمت عند الشراء، مشيرة إلى أن هذه التذاكر ستُطرح مجدداً للبيع قريباً من خلال منظومة «TruFan».

وأوضحت أن الآلية الجديدة تمنح أولوية الشراء للجماهير الحقيقية التي سبق لها حضور حفلات مماثلة، في محاولة للحد من عمليات شراء التذاكر بطرق غير مشروعة وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة خارج القنوات الرسمية.

من جانبه، أعاد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، نشر البيان، لتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن التذاكر، وسط اهتمام واسع من جمهور الفنان اللبناني.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع النجاح الجماهيري الذي حققته حفلات فضل شاكر المرتقبة في الرياض، حيث تقرر إقامة ليلة ثانية يوم 23 تشرين الأول على مسرح أبو بكر سالم، بعد نفاد تذاكر الحفل الأول المقرر يوم 22 تشرين الأول خلال وقت قصير من طرحها.

ولم يتوقف الإقبال عند الحفل الأول، إذ أعلنت إدارة موسم الرياض أيضاً نفاد تذاكر الليلة الثانية بالكامل، ما يعكس حجم الاهتمام بعودة فضل شاكر إلى المسرح ولقاء جمهوره مجدداً بعد سنوات من الغياب.

وتبقى حفلات فضل شاكر في الرياض من أبرز الأحداث الفنية المنتظرة خلال شهر تشرين الأول، في ظل الإقبال الجماهيري اللافت على عودته الغنائية.

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