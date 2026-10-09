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تولين البكري تتعرض للضرب إثر شجار مع سائق سيارة أجرة.. والأخير يروي القصة كاملة!
تولين البكري تتعرض للضرب إثر شجار مع سائق سيارة أجرة.. والأخير يروي القصة كاملة!
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تولين البكري تتعرض للضرب إثر شجار مع سائق سيارة أجرة.. والأخير يروي القصة كاملة!

فن و منوعات

2026-10-09 | 06:58
تولين البكري تتعرض للضرب إثر شجار مع سائق سيارة أجرة.. والأخير يروي القصة كاملة!
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Aljadeed
تولين البكري تتعرض للضرب إثر شجار مع سائق سيارة أجرة.. والأخير يروي القصة كاملة!

أثارت الفنانة السورية تولين البكري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت مقطع فيديو ظهرت فيه بحالة من الغضب والانفعال وسط أحد شوارع العاصمة دمشق، متهمة سائق سيارة أجرة بالاعتداء عليها وضربها، قبل أن يخرج الأخير برواية مختلفة يكشف فيها تفاصيل الخلاف الذي نشب بينهما.

وبدأت الحادثة عندما ظهرت البكري في الفيديو وهي تصرخ في وجه السائق، مطالبة المارة بتصويره وتوثيق الواقعة، كما أظهرت لوحة أرقام سيارته، في مشهد سرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثار تساؤلات حول أسباب الشجار.

من جهته، أوضح السائق محمد ياسين، العامل لدى تطبيق النقل «يلا غو»، أن الخلاف بدأ بعدما استقلت الفنانة برفقة سيدتين سيارته من أمام فندق داماروز، مشيراً إلى أنها أشعلت سيجارة داخل المركبة، رغم منع التدخين وفق تعليمات الشركة.

وبحسب روايته، طلب منها إطفاء السيجارة، إلا أنها رفضت ودخلت معه في مشادة كلامية، ما دفعه إلى إنهاء الرحلة والتوقف عند منطقة جسر الرئيس. وزعم أن الفنانة ضربت سيارته بعد نزولها، معترفاً بأنه رد على تصرفها بصفعها.

وأكد السائق أنه توجه إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى رسمية، فيما أثارت الواقعة انقساماً بين المتابعين، خصوصاً بعد اعترافه باستخدام العنف الجسدي، وسط انتظار اتضاح ملابسات الحادثة والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

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