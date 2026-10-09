تولين البكري تتعرض للضرب إثر شجار مع سائق سيارة أجرة.. والأخير يروي القصة كاملة!

وبدأت الحادثة عندما ظهرت البكري في الفيديو وهي تصرخ في وجه السائق، مطالبة المارة بتصويره وتوثيق الواقعة، كما أظهرت لوحة أرقام سيارته، في سرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثار تساؤلات حول أسباب الشجار.

، أوضح السائق ، العامل لدى تطبيق النقل «يلا غو»، أن الخلاف بدأ بعدما استقلت الفنانة برفقة سيدتين سيارته من أمام فندق داماروز، مشيراً إلى أنها أشعلت سيجارة داخل المركبة، رغم منع التدخين وفق تعليمات الشركة.

وبحسب روايته، طلب منها إطفاء السيجارة، إلا أنها رفضت ودخلت معه في مشادة كلامية، ما دفعه إلى إنهاء الرحلة والتوقف عند منطقة جسر الرئيس. وزعم أن الفنانة ضربت سيارته بعد نزولها، معترفاً بأنه رد على تصرفها بصفعها.

وأكد السائق أنه توجه إلى لتقديم شكوى رسمية، فيما أثارت الواقعة انقساماً بين المتابعين، خصوصاً بعد اعترافه باستخدام العنف الجسدي، وسط انتظار اتضاح ملابسات الحادثة والإجراءات القانونية المرتبطة بها.