سبب وفاة حفيد ماجد المصري بعد 5 أيام من ولادته..تفاصيل صادمة إلى العلن

وخيّمت أجواء من الحزن على عائلة ماجد المصري، بعدما تحوّلت فرحتها باستقبال المولود الجديد إلى مأساة مؤلمة، إثر وفاته المفاجئة بعد معاناته من مشكلات صحية بدأت منذ الساعات الأولى لولادته.

وكشفت معلومات نقلتها وسائل إعلام عن تفاصيل الحالة الصحية للطفل يونس، الذي كان قد وُلد برفقة شقيقه التوأم جبريل، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويُنقل إلى الحضانة الطبية لتلقي الرعاية اللازمة.

وبحسب تصريحات أدلى بها آدم ماجد المصري، عمّ الطفل، فإن يونس عانى من نقص في الأكسجين عقب ولادته، ما استدعى وضعه في الحضانة، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

وقال آدم في تصريح إعلامي: «كان عنده نقص في الأكسجين وكان في الحضانة ومكملش يومين، بس الحمد لله على كل حال»، مطالباً الجمهور بالدعاء للطفل ولأسرته بالصبر على فقدانه.

وكان الفنان ماجد المصري قد أعلن الخبر الحزين عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، حيث كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابن ابني في ذمة الله»، معلناً إقامة صلاة الجنازة يوم الجمعة في حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس في .

من جانبه، نعى المخرج أحمد ماجد المصري نجله بكلمات مقتضبة عبّرت عن حجم الفاجعة التي أصابت الأسرة، حيث كتب عبر حسابه: «يونس ابني في ذمة الله».

وجاء رحيل الطفل بعد أيام من احتفال العائلة بولادة التوأم جبريل ويونس، إذ كان والده قد شارك متابعيه خبر استقبالهما وسط رسائل التهنئة والمباركات، قبل أن تنقلب أجواء الفرح إلى حزن شديد.

ومع تداول مشاهد التشييع، تفاعل عدد كبير من المتابعين مع اللقطات المنسوبة إلى مراسم الجنازة، معبّرين عن تعاطفهم مع الفنان المصري وعائلته في هذه المحنة.

وتوالت رسائل المواساة والدعاء للطفل الراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان، بعدما أثارت تفاصيل وفاته في أيامه الأولى من التأثر بين الجمهور، خصوصاً أن العائلة كانت قد احتفلت قبل فترة قصيرة بقدومه إلى الحياة.