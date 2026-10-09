أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;البنطلون كان هيقع&quot;.. أحمد سعد يتعرض لموقف محرج أثناء حمله في حفل زفاف!
"البنطلون كان هيقع".. أحمد سعد يتعرض لموقف محرج أثناء حمله في حفل زفاف!
A-
A+

"البنطلون كان هيقع".. أحمد سعد يتعرض لموقف محرج أثناء حمله في حفل زفاف!

فن و منوعات

2026-10-09 | 08:49
"البنطلون كان هيقع".. أحمد سعد يتعرض لموقف محرج أثناء حمله في حفل زفاف!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"البنطلون كان هيقع".. أحمد سعد يتعرض لموقف محرج أثناء حمله في حفل زفاف!

تحوّل الفنان المصري أحمد سعد إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق لحظة طريفة عاشها خلال أحد حفلات الزفاف، حين قرر عدد من الحاضرين حمله ورفعه عالياً وسط أجواء من الفرح والحماس، قبل أن يكشف عن تفصيل محرج كاد يفسد عليه تلك اللحظة.

وفي التفاصيل، نشر أحمد سعد عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه محمولاً على أيدي مجموعة من الشبان الذين راحوا يرفعونه في الهواء، في مشهد بدا وكأنه احتفال خاص به، رغم أن المناسبة كانت حفل زفاف.

لكن المفاجأة لم تكن في طريقة احتفال الحاضرين بالفنان، بل في التعليق الذي أرفقه بالفيديو، إذ كتب ساخراً: "أولاً الناس المفروض تشيل العريس مش أنا، ثانياً البنطلون كان هيقع"، كاشفاً بطريقة عفوية عن موقف كاد يضعه في إحراج أمام الحاضرين.

وسرعان ما لفت المقطع الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل المتابعين مع خفة ظل أحمد سعد وطريقته الساخرة في التعليق على الموقف، خصوصاً أنه لم يتردد في مشاركة اللحظة كما حدثت، بما فيها التفاصيل التي كادت تتحول إلى إحراج حقيقي.

ولم تكن هذه الإطلالة الوحيدة التي أعادت أحمد سعد إلى دائرة الاهتمام، إذ كان قد أثار تفاعلاً أيضاً بعد طرح فيديو ترويجي لأعماله الغنائية الجديدة، اختار فيه العودة بأجواء التصوير والموسيقى إلى ستينيات القرن الماضي.

وظهر سعد في الفيديو ضمن قالب مستوحى من البرامج الإذاعية القديمة، حيث جرى تقديمه بصوت مذيع كلاسيكي وبأسلوب يحاكي الطريقة التي كان يُستقبل بها نجوم الغناء في تلك الحقبة.

وتولى المخرج أكرم ناجي تنفيذ العمل، معتمداً على تفاصيل بصرية وصوتية تستحضر أجواء الزمن الجميل، في محاولة للجمع بين الطابع الكلاسيكي والإنتاج الموسيقي الحديث.

وكان أحمد سعد قد أطلق أخيراً "الألبوم الإلكترو" عبر قناته على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، مقدماً من خلاله تجربة تعتمد على الإيقاعات الإلكترونية والتوزيعات العصرية.

وبين نشاطه الفني والمواقف العفوية التي يشاركها مع جمهوره، يواصل أحمد سعد حضوره على مواقع التواصل، وهذه المرة من خلال لحظة احتفالية كادت تنتهي بموقف محرج، لكنها تحولت إلى مادة طريفة بعد تعليقه الساخر.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

ليلة استثنائية لـ اليسا في أستراليا.. جمهور ملبورن يتفاعل بحماس مع أغنياتها!
09:34

ليلة استثنائية لـ اليسا في أستراليا.. جمهور ملبورن يتفاعل بحماس مع أغنياتها!

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً في مدينة ملبورن الأسترالية، مساء الجمعة 9 أكتوبر 2026، على مسرح Margaret Court Arena، وسط أجواء حماسية وحضور كبير من أبناء الجاليات العربية واللبنانية الذين حرصوا على لقاء نجمتهم المفضلة والاستمتاع بأغنياتها.

09:34

ليلة استثنائية لـ اليسا في أستراليا.. جمهور ملبورن يتفاعل بحماس مع أغنياتها!

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً في مدينة ملبورن الأسترالية، مساء الجمعة 9 أكتوبر 2026، على مسرح Margaret Court Arena، وسط أجواء حماسية وحضور كبير من أبناء الجاليات العربية واللبنانية الذين حرصوا على لقاء نجمتهم المفضلة والاستمتاع بأغنياتها.

أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!
09:34

أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!

تتواصل فصول الأزمة التي تعيشها الممثلة السورية تولين البكري، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتهم سائق سيارة أجرة بالاعتداء عليها وضربها في أحد شوارع العاصمة دمشق، وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن توقيفها، بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل مفاجئة تتعلق بعلاقتها بعائلتها.

09:34

أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!

تتواصل فصول الأزمة التي تعيشها الممثلة السورية تولين البكري، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتهم سائق سيارة أجرة بالاعتداء عليها وضربها في أحد شوارع العاصمة دمشق، وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن توقيفها، بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل مفاجئة تتعلق بعلاقتها بعائلتها.

بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!
09:32

بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!

لفتت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار بأحدث ظهور لها برفقة ابنتها شام الذهبي في قطر، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي وثّقت جلسة ودية جمعتهما بعدد من صديقاتهما داخل أحد المطاعم.

09:32

بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!

لفتت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار بأحدث ظهور لها برفقة ابنتها شام الذهبي في قطر، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي وثّقت جلسة ودية جمعتهما بعدد من صديقاتهما داخل أحد المطاعم.

اخترنا لكم
ليلة استثنائية لـ اليسا في أستراليا.. جمهور ملبورن يتفاعل بحماس مع أغنياتها!
09:34
أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!
09:34
بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!
09:32
"أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة".. ليلى علوي تفاجئ شيرين عبدالوهاب باعتراف لافت!
08:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026