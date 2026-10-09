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رحيل صادم عن 48 عاماً.. الموت يغيّب الموزع الموسيقي طارق توكل!
رحيل صادم عن 48 عاماً.. الموت يغيّب الموزع الموسيقي طارق توكل!
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رحيل صادم عن 48 عاماً.. الموت يغيّب الموزع الموسيقي طارق توكل!

فن و منوعات

2026-10-09 | 08:52
رحيل صادم عن 48 عاماً.. الموت يغيّب الموزع الموسيقي طارق توكل!
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Aljadeed
رحيل صادم عن 48 عاماً.. الموت يغيّب الموزع الموسيقي طارق توكل!

فُجع الوسط الفني المصري، صباح الجمعة 9 أكتوبر 2026، بخبر وفاة الموزع الموسيقي طارق توكل عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة بالتعاون مع أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، تاركاً خلفه أعمالاً موسيقية ارتبطت بأصوات شهيرة وأفلام سينمائية حققت حضوراً واسعاً.

وجاء الإعلان عن وفاة طارق توكل من خلال الملحن نادر نور، الذي نعاه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بكلمات مقتضبة كتب فيها: "طارق توكل في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، ما أثار حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه.

وكشف نادر نور أيضاً عن تفاصيل مراسم الوداع، معلناً إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد الرحمن بمساكن الضباط بمنطقة الرماية في مصر، على أن يُوارى جثمان الراحل الثرى في مقابر أسرته بطريق السويس.

ويُعد طارق توكل من الأسماء التي ساهمت في صناعة عدد من الأعمال الغنائية الناجحة، إذ ارتبط اسمه بتعاونات موسيقية مع نخبة من النجوم، أبرزهم عمرو دياب وإليسا وأصالة ورامي صبري وتامر حسني وكارول سماحة وزياد برجي.

ومن أبرز الأعمال التي شارك في توزيعها أغنيات "يمكن خير" و"كلمة" و"بحبك" للفنان رامي صبري، و"أنا وبس" لإليسا، و"خليها على الله" لأصالة، إضافة إلى تعاونه مع الفنان الراحل عامر منيب في ألبوم "كل ثانية معاك".

ولم تقتصر مسيرته على الأغنيات، بل امتدت إلى الموسيقى التصويرية للسينما والدراما، حيث شارك في أعمال من بينها "أحلام عمرنا" و"بحبك وبموت فيك" و"أوقات فراغ"، الذي ارتبط اسمه فيه بالمقطوعة الموسيقية "Broken"، فضلاً عن مشاركته في مسلسل "أعراض انسحاب".

وكان الراحل قد بدأ رحلته في عالم الموسيقى عام 1995، بعدما درس الصحافة والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل أن يختار التخصص في التلحين والتوزيع الموسيقي.

وبرحيله، تخسر الساحة الغنائية المصرية أحد الموزعين الذين عملوا خلف كواليس نجاحات فنية عديدة، فيما تبقى بصمته حاضرة في الأغنيات والموسيقى التي شارك في صناعتها على امتداد مسيرته.

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