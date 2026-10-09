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بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!
بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!
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بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!

فن و منوعات

2026-10-09 | 09:32
بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!
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Aljadeed
بعيداً عن الأضواء والحفلات.. أصالة وشام الذهبي في جلسة خاصة بأحد مطاعم قطر!

لفتت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار بأحدث ظهور لها برفقة ابنتها شام الذهبي في قطر، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي وثّقت جلسة ودية جمعتهما بعدد من صديقاتهما داخل أحد المطاعم.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون صوراً ظهرت فيها أصالة إلى جانب ابنتها شام خلال لقاء بعيد عن أجواء الحفلات والمناسبات الفنية الرسمية، في ظهور عائلي واجتماعي جمع الأم وابنتها وسط أجواء من الألفة والود.

وأعادت الصور تسليط الضوء على العلاقة القوية التي تجمع أصالة بابنتها شام الذهبي، والتي تظهر باستمرار من خلال المناسبات العائلية واللقاءات المشتركة، فضلاً عن الدعم المتبادل الذي تعبّر عنه كل منهما للأخرى في مناسبات مختلفة.

ويأتي هذا الظهور في ظل نشاط شام الذهبي في مجال التجميل والعناية بالبشرة، إلى جانب اهتمامها أخيراً بالإنتاج الموسيقي، إذ سبق أن شاركت في إنتاج أعمال غنائية لوالدتها، ما أضاف جانباً مهنياً جديداً إلى علاقتهما العائلية.

وتحظى إطلالات أصالة برفقة أفراد عائلتها باهتمام متابعيها، خصوصاً عندما تشارك لحظات من حياتها الخاصة بعيداً عن المسرح والأضواء.

ومع تداول الصور الأخيرة من قطر، عادت أصالة وشام الذهبي إلى دائرة الاهتمام، في ظهور جديد يعكس قربهما من بعضهما وحرصهما على قضاء الوقت معاً رغم ارتباطاتهما الفنية والمهنية.

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