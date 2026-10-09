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أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!
أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!
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أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!

فن و منوعات

2026-10-09 | 09:34
أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!
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Aljadeed
أنباء عن توقيف تولين البكري بعد حادثة الاعتداء في دمشق..وعائلتها تكشف مفاجأة صادمة!

تتواصل فصول الأزمة التي تعيشها الممثلة السورية تولين البكري، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتهم سائق سيارة أجرة بالاعتداء عليها وضربها في أحد شوارع العاصمة دمشق، وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن توقيفها، بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل مفاجئة تتعلق بعلاقتها بعائلتها.

وفي أحدث تطورات القضية، كشف صحافي سوري عن ورود معلومات تشير إلى احتمال توقيف البكري، بعدما حاول التواصل معها مراراً من دون أن يتمكن من الوصول إليها، بسبب إغلاق هواتفها وانقطاع الاتصال بها.

وأوضح الصحافي أنه تواصل مع أفراد من عائلتها لمعرفة مكان وجودها والاطمئنان عليها، إلا أن المفاجأة كانت في تأكيدهم أنهم لا يعرفون شيئاً عنها، وأن التواصل بينهم وبين الممثلة السورية مقطوع منذ نحو عام ونصف العام، بعدما حظرت أرقام هواتفهم، وفق ما نقله عنهم.

ورغم انتشار هذه الأنباء، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد توقيف تولين البكري، فيما لا تزال أسباب انقطاع الاتصال بها مجهولة.

وفي المقابل، ظهرت رواية مختلفة للحادثة من جانب السائق ومصادر مقربة منه، إذ أشارت إلى أن الخلاف بدأ بعدما رفضت البكري، بحسب ادعائهم، الالتزام بمسار الرحلة المحدد عبر تطبيق الخرائط، قبل أن تشعل سيجارة داخل السيارة، ما دفع السائق إلى مطالبتها بإطفائها التزاماً بتعليمات شركة النقل.

وأضافت المصادر أن الخلاف تصاعد بعدما رفضت طلبه، ليتواصل مع خدمة العملاء، قبل أن تتطور المشادة عقب مغادرتها السيارة، حيث اتهمتها المصادر بالاعتداء على السائق وإلحاق أضرار بمركبته.

وبحسب رواية السائق، فقد تقدم بشكوى رسمية لدى الشرطة، مطالباً بالتحقيق في الحادثة، في وقت أكدت فيه مصادر مقربة منه وجود تسجيل للمكالمة مع الشركة وشاهد عيان على الواقعة.

وكانت البكري قد ظهرت في الفيديو المتداول وهي في حالة غضب وانفعال شديدين، متهمة السائق بضربها، ما أثار انقساماً واسعاً بين المتابعين بشأن حقيقة ما جرى والمسؤولية عن الحادثة.

ومع تضارب الروايات وتداول معلومات عن احتمال توقيفها، تبقى حقيقة ما حصل ومكان وجود الممثلة السورية غير محسومين، بانتظار أي توضيح رسمي من الجهات المختصة.

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