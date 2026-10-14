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وفاة مصممة المكياج السورية عبير قضماني بعد مسيرة حافلة في الدراما.. ونقابة الفنانين تنعاها
وفاة مصممة المكياج السورية عبير قضماني بعد مسيرة حافلة في الدراما.. ونقابة الفنانين تنعاها
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وفاة مصممة المكياج السورية عبير قضماني بعد مسيرة حافلة في الدراما.. ونقابة الفنانين تنعاها

فن و منوعات

2026-10-14 | 04:12
وفاة مصممة المكياج السورية عبير قضماني بعد مسيرة حافلة في الدراما.. ونقابة الفنانين تنعاها
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Aljadeed
وفاة مصممة المكياج السورية عبير قضماني بعد مسيرة حافلة في الدراما.. ونقابة الفنانين تنعاها

توفيت مصممة المكياج السورية عبير قضماني، صباح اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، في خبر أحزن الوسط الفني السوري، بعدما أعلنت نقابة الفنانين السوريين نبأ رحيلها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، من دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى وفاتها أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن ظروف رحيلها.

وتُعد عبير قضماني من الأسماء التي عملت خلف الكواليس في الدراما السورية، حيث كرّست سنوات من مسيرتها المهنية لفن تصميم المكياج، وأسهمت في إعداد الإطلالات البصرية للشخصيات في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.

وخلال مشوارها الفني، تعاونت الراحلة مع فرق إنتاج ومخرجين في أعمال درامية سورية بارزة، من بينها مسلسل "العراب" بجزأيه، من إخراج المخرج الراحل حاتم علي، والذي يُعد من أبرز الأعمال التي شاركت فيها على مستوى تصميم المكياج.

كما ضمت مسيرتها المهنية مشاركات في مسلسلات شهيرة، أبرزها "سوق الحرير" و"مرايا" و"الحور العين" و"مشاريع صغيرة" و"المفتاح" و"ندى الأيام"، وهي أعمال تنوعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية، ما أتاح لها العمل على شخصيات مختلفة ومتطلبات فنية متعددة.

ويُعتبر تصميم المكياج أحد العناصر الأساسية في صناعة الدراما، إذ لا يقتصر دوره على المظهر الخارجي للممثلين، بل يسهم في بناء ملامح الشخصيات وإبراز أعمارها وحالاتها النفسية والظروف التي تمر بها ضمن الأحداث.

ويأتي رحيل عبير قضماني بعد مسيرة مهنية تركت خلالها بصمتها في عدد من الإنتاجات السورية، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل مراسم التشييع والعزاء أو السبب الرسمي للوفاة.

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رحيل عبير قضماني يحزن نجوم الدراما السورية.. سلاف معمار ويامن الحجلي وآخرون ينعونها بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني السوري عقب الإعلان عن وفاة مصممة المكياج عبير قضماني، صباح الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، حيث سارع عدد من نجوم الدراما السورية إلى نعي الراحلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين علاقتهم بها ومعبّرين عن صدمتهم برحيلها، في ظل المكانة التي كانت تحظى بها بين زملائها وأصدقائها داخل الوسط الفني.

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