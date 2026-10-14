وفاة مصممة المكياج السورية عبير قضماني بعد مسيرة حافلة في الدراما.. ونقابة الفنانين تنعاها

وتُعد عبير قضماني من الأسماء التي عملت خلف الكواليس في الدراما ، حيث كرّست مسيرتها المهنية لفن تصميم المكياج، وأسهمت في إعداد الإطلالات البصرية للشخصيات في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.

وخلال مشوارها الفني، تعاونت الراحلة مع فرق إنتاج ومخرجين في أعمال درامية بارزة، من بينها مسلسل "العراب" بجزأيه، من إخراج المخرج الراحل حاتم علي، والذي يُعد من أبرز الأعمال التي شاركت فيها على مستوى تصميم المكياج.

كما ضمت مسيرتها المهنية مشاركات في مسلسلات شهيرة، أبرزها "سوق الحرير" و"مرايا" و"الحور " و"مشاريع صغيرة" و"المفتاح" و"ندى الأيام"، وهي أعمال تنوعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية، ما أتاح لها العمل على شخصيات مختلفة ومتطلبات فنية متعددة.

ويُعتبر تصميم المكياج أحد العناصر الأساسية في صناعة الدراما، إذ لا يقتصر دوره على المظهر الخارجي للممثلين، بل يسهم في بناء ملامح الشخصيات وإبراز أعمارها وحالاتها النفسية والظروف التي تمر بها ضمن الأحداث.

ويأتي رحيل عبير قضماني بعد مسيرة مهنية تركت خلالها بصمتها في عدد من الإنتاجات السورية، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل مراسم التشييع والعزاء أو السبب الرسمي للوفاة.