رحيل عبير قضماني يحزن نجوم الدراما السورية.. سلاف معمار ويامن الحجلي وآخرون ينعونها بكلمات مؤثرة

وكانت الفنانة سلاف معمار من بين الفنانين الذين حرصوا على وداع عبير قضماني، إذ نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بالراحلة، وأرفقتها بالآية القرآنية: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية"، مع عبارة "البقاء لله"، في رسالة وداع عبّرت من خلالها عن حزنها لفقدانها.

أما الفنان السوري يامن الحجلي، فاختار كلمات مؤثرة عبّر فيها عن صعوبة تصديق رحيل صديقته، وكتب عبر حسابه: "بكير كتير يا عبورة، الرحمة لروحك عبير قضماني، صديقتي شو صعب انعاكي"، في رسالة عكست حجم الحزن الذي تركه غيابها لدى المقربين منها.

وبدورها، انضمت الفنانة السورية سلمى المصري إلى قائمة النجوم الذين نعوا الراحلة، حيث نشرت صورة لها وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "وداعاً يا عبير الإنسانة الكفو، تعازينا لعائلتك ومحبينك، الرحمة لروحك"، مستذكرةً صفاتها الإنسانية وموجّهةً التعازي إلى أسرتها وأحبائها.

كما عبّر الفنان السوري محمد خير عن حزنه الشديد لوفاة عبير قضماني، وكتب في منشور مؤثر: "غادرتنا الياسمينة الدمشقية الصديقة الفنانة مصممة المكياج عبير قضماني بشكل مفجع ومحزن ومؤلم".

وأضاف في رسالته: "الرحمة والسلام لروح بنت البلد الأصيلة، الصبر والسلوان لأهلها وذويها وأصدقائها ومحبيها"، قبل أن يختتم كلماته بعبارة: "رح نفتقدك كتير يا عبير".

وجاءت رسائل النعي لتعكس حجم المحبة التي حظيت بها عبير قضماني بين الفنانين السوريين، بعدما جمعتها بهم سنوات من العمل والتعاون في عدد من الإنتاجات الدرامية.

وكانت الفنانين السوريين قد أعلنت وفاة عبير قضماني من دون سبب الوفاة، فيما ترك رحيلها من الحزن بين زملائها، الذين استعادوا ذكرياتهم معها من خلال الصور ورسائل الوداع.

وتُعد الراحلة من الأسماء التي أسهمت في مجال المكياج الفني بالدراما السورية، إذ شاركت في أعمال بارزة، بينها "العراب" و"سوق الحرير" و"مرايا" و"الحور "، لتغيب عن الوسط الفني تاركةً وراءها مسيرة مهنية وذكريات إنسانية لدى من عرفوها وعملوا معها.