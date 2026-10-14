فيفي عبده تكشف إصابة زوج ابنتها بالسرطان.. وتوضح سبب غيابها عن الأضواء

وقالت فيفي، في حديثها إلى «ET بالعربي»، إن الأسرة اكتشفت إصابته بعد نقله إلى المستشفى إثر شعوره بالتعب، وذلك بعد نحو أسبوعين من إصابتها في قدمها، لتبدأ مرحلة من القلق ومتابعة العلاج أثّرت على حالتها النفسية.

وأوضحت أنها لم تكن قادرة على التواصل مع الآخرين أو ممارسة نشاطها المعتاد، كما لم تستطع الاستمتاع بأجواء الساحل بينما كان زوج ابنتها في المستشفى. وأكدت أنها تفضّل مشاعرها الحقيقية، قائلة: «ما أقدرش أعيش بوجهين».

وأشارت إلى أن سؤال جمهورها عنها ورسائل المحبة التي تلقتها شجّعاها على العودة تدريجياً. وطمأنت المتابعين إلى أن شادي بدأ يتحسن، بحسب تعبيرها، ويواصل تلقي جرعات العلاج، مؤكدة أنها تتابع حالته وتقف إلى جانبه.

كما عبّرت عن سعادتها باستعادة قدرتها على الوقوف والمشي بعد إصابة قدمها، وهو ما ساعدها، إلى جانب تحسن زوج ابنتها، نشاطها.