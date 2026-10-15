إخلاء سبيل «دكتور فود» بعد استفادته من العفو العام

وأفادت معلومات «الجديد» بأن محكمة الجنايات في جبل لبنان
قرّرت إخلاء سبيل ديب، لاستفادته من قانون العفو العام
المنشور اليوم
في الجريدة الرسمية
. ويشكّل القرار تطورًا في مسار الملف القضائي الذي ارتبط باسمه، بعدما واجه ملاحقة في القضية، وصدر بحقه على خلفيتها حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان ملف ديب قد حظي باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
، بالتزامن مع تداول تطورات ملاحقته القضائية، إلى جانب خلافاته مع زوجته السابقة شروق، التي تقدّمت بشكوى منفصلة ضده على خلفية اتهامه بتعنيفها.
وفي تلك الشكوى، سبق أن صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنهاء توقيفه، إذ بقي موقوفًا على ذمّة قضية الممنوعات. ومن هنا، يأتي القرار الجديد ليطال الملف الذي كان يحول دون خروجه، بعد قرار إخلاء سبيله السابق في شكوى شروق.
ومع انتشار الخبر، عاد اسم «دكتور فود» إلى واجهة النقاش
، وسط تساؤلات عن تفاصيل القرار وتوقيت تنفيذه. وحتى الآن، تتعلّق المعلومات التي أوردتها «الجديد» بصدور قرار إخلاء السبيل، من دون أن تتضمّن تأكيدًا لمغادرته مكان توقيفه فعليًا.