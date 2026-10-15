إخلاء سبيل «دكتور فود» بعد استفادته من العفو العام

تصدّر اسم ديب، المعروف بلقب «دكتور فود»، خلال الساعات الماضية، عقب تداول خبر صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله في قضية الممنوعات التي كان موقوفًا على ذمّتها.



وأفادت معلومات «الجديد» بأن قرّرت إخلاء سبيل ديب، لاستفادته من المنشور في . ويشكّل القرار تطورًا في مسار الملف القضائي الذي ارتبط باسمه، بعدما واجه ملاحقة في القضية، وصدر بحقه على خلفيتها حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان ملف ديب قد حظي باهتمام واسع على ، بالتزامن مع تداول تطورات ملاحقته القضائية، إلى جانب خلافاته مع زوجته السابقة شروق، التي تقدّمت بشكوى منفصلة ضده على خلفية اتهامه بتعنيفها.

وفي تلك الشكوى، سبق أن صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنهاء توقيفه، إذ بقي موقوفًا على ذمّة قضية الممنوعات. ومن هنا، يأتي القرار الجديد ليطال الملف الذي كان يحول دون خروجه، بعد قرار إخلاء سبيله السابق في شكوى شروق.

ومع انتشار الخبر، عاد اسم «دكتور فود» إلى واجهة ، وسط تساؤلات عن تفاصيل القرار وتوقيت تنفيذه. وحتى الآن، تتعلّق المعلومات التي أوردتها «الجديد» بصدور قرار إخلاء السبيل، من دون أن تتضمّن تأكيدًا لمغادرته مكان توقيفه فعليًا.