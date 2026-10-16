المخرج محمد سلامة يعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

وتلقى سلامة التهاني من عدد من الفنانين وصنّاع الدراما، بينهم إيمان العاصي وعبير صبري وسلاف فواخرجي وهاجر الشرنوبي والمؤلف هيثم دبور، الذين تمنوا له السعادة في حياته الزوجية.
وبدأ سلامة مسيرته عبر الإعلانات والفيديو كليب والأفلام القصيرة، قبل أن يشارك في إخراج الوحدة الثانية من مسلسل «الأب الروحي». وشكّل مسلسل «رحيم»، بطولة ياسر جلال عام 2018، محطة بارزة في مشواره، لتتوالى بعدها أعماله، ومنها «موسى» و«راجعين يا هوى» و«الكتيبة 101» و«إمبراطورية ميم»، إلى جانب تجربته في الدراما الخليجية من خلال مسلسل «وحوش».
شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي حضورًا واسعًا لنجوم الفن والإعلام، فيما تنوّعت إطلالات السجادة الحمراء بين الفساتين الكلاسيكية والتصاميم الجريئة، مع حضور بارز للتطريزات اللامعة والألوان المتباينة.
عاد صانع المحتوى اللبناني جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، إلى بلدته رحبة في عكار، حيث استقبله عدد من الأهالي والأقارب بالهتافات والترحيب، عقب الإفراج عنه. ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجواء استقباله وعودته إلى مسقط رأسه
تسلمت الفنانة المصرية منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي خلال افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديرًا لمسيرتها الفنية، في لحظة مؤثرة شهدت رسالة صوتية من ابنتها لي لي أحمد حلمي، عبّرت فيها عن حبها واعتزازها بوالدتها.