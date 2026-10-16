المخرج محمد سلامة يعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

وتلقى التهاني من عدد من الفنانين وصنّاع الدراما، بينهم العاصي وعبير صبري وسلاف فواخرجي وهاجر الشرنوبي والمؤلف هيثم دبور، الذين تمنوا له السعادة في حياته الزوجية.

وعلى الصعيد الفني، يعد مسلسل «أعوام الظلام» أحدث أعماله الإخراجية، ويشارك في بطولته حمد العماني وانتصار وإيمان وفيصل العميري ومحمد الحداد ونايف البحر، وهو من تأليف بدر المطيري وإسلام أدهم.

وبدأ سلامة مسيرته عبر الإعلانات والفيديو كليب والأفلام القصيرة، قبل أن يشارك في إخراج الثانية من مسلسل «الأب الروحي». وشكّل مسلسل «رحيم»، بطولة ياسر جلال عام 2018، محطة بارزة في مشواره، لتتوالى بعدها أعماله، ومنها «موسى» و«راجعين يا هوى» و«الكتيبة 101» و«إمبراطورية ميم»، إلى جانب تجربته في الدراما الخليجية من خلال مسلسل «وحوش».