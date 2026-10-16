جيمري بايسال تكشف عن ورم حميد.. وأنباء عن ارتباطها بلاعب بشكتاش

وجاء حديث بايسال خلال مشاركتها في فعالية للتوعية بسرطان الثدي، حيث استعادت تأثير تجربتها الصحية، وقالت: «الصحة هي أغلى من كل شيء. رجائي منكم: لا تهملوا أنفسكم أبداً»، مشددة على أهمية إعطاء العناية بالنفس الأولوية.

وأعربت عن اعتزازها بالمشاركة في الحملة التي تتابعها منذ سنوات، وسعادتها باختيارها لتكون الممثلة الثالثة عشرة المشاركة فيها، متمنية استمرار المبادرة ووصول رسالتها إلى أكبر عدد من الأشخاص.

وفي موازاة ظهورها، أعادت تقارير إعلامية تسليط الضوء على حياتها الخاصة، بعدما تحدثت عن ارتباط محتمل بينها وبين إميرهان توبتشو. إلا أن هذه الأنباء تبقى غير مؤكدة، في غياب إعلان واضح من الممثلة أو اللاعب بشأن طبيعة علاقتهما.