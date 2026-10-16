منى زكي تتأثر بتكريمها في الجونة.. وابنتها تفاجئها برسالة حب وهكذا علق احمد حلمي

وقدّم المخرج محمد شاكر خضير الجائزة لمنى، التي استحضرت خلال كلمتها عبارة «قدر ولطف» التي سمعتها من الفنان فتحي ، ووجّهت رسالة إلى دعتهم فيها إلى مواجهة الخوف وتجاوز تأثيره على قراراتهم، مؤكدة أن الاستمرار يتطلب إرادة وقدرة على النهوض رغم الصعوبات.

وجاءت رسالة ابنتها لتضيف طابعًا عائليًا إلى التكريم، إذ أشادت بالشخصيات النسائية التي جسدتها والدتها، واختتمت بقولها: «أنتِ أهم إنسانة ليا، بحبك أوي».



كما أثارت رسالة زوجها الممثل حلمي لها عبر خاصية «الستوري» على «إنستغرام» تفاعلًا واسعًا، بعدما نشر صورة لها من التكريم، وأرفقها بتعليق «مبروك حبيبتي»، مع العديد من رموز القلوب.



وعقب الحفل، عبّرت منى عبر «إنستغرام» عن امتنانها للمحبة التي أحاطت بها، وشكرت إدارة المهرجان على التكريم، وسط تهاني عدد من زملائها، بينهم حسن الرداد وريهام عبد الغفور وياسمينا العبد.